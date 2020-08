Las de Puerto Rico, Diamante e Ivelisse ganan The Deadly Draw de AEW tras vencer a Allie y Brandi Rhodes en la final del torneo hoy sábado en AEW Dynamite.

Las latinas se apoderan de AEW. Diamante e Ivelisse lograron hacer sucumbir a The Nightmare Sisters, Allie y Brandi Rhodes, en una lucha un poco regular, y se convirtieron en las primeras ganadoras del torneo The Deadly Draw, torneo de parejas femenil de All Elite Wrestling.

► Diamente e Ivelisse consiguen su primer gran logro en AEW

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 5- LUCHA POR LA COPA DEL PRIMER TORNEO FEMENIL AEW

The Nightmare Siters (Allie y Brandi Rhodes) vs. Ivelisse y Diamante

Por más bella que luzca la morenita Brandi, es lamentable verla en el ring. No puede ejecutar bien ni siquiera un giro hacia adelante que termine con cruceta a la pierna, se quedó enredada en el movimiento, por fortuna Ivelisse giró sobre su propio eje y esto permitió que Brandi pudiera completar la maniobra que tenía en mente. La lucha no ha tenido mucha acción más allá de eso, y que después de lo antes mencionado, Ivellise buscó sin éxito una cuenta de tres.

Allie buscaba un Superplex, pero Diamante logra golpearla, bajarse de las cuerdas y darle un Suplex corto contra la lona. Relevo para Ivelisse y para Brandi quien parece que estuviera en la escuela de lucha. Lamentable caso de nepotismo en AEW. Spear de Brandi Rhodes...

Allie entra, pero Ivelisse salga a Diamante, quien se desquita con Allie dándole un sonoro codazo.

Por alguna razón, QT Marshall aparece y Ivelisse lo golpea. Luego Brandi es mandada a volar y cae sobre Marshall, por eso apareció...

¡Ivelisse sorprende a Allie y le da una bella combinación para llevarse la victoria!

Madusa le da unas flores, un árbitro va a darles la copa... ¡Pero las chicas rebeldes se enojan y sacan la bandera de Puerto Rico para celebrar a su manera!

