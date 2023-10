Titus O’Neil rememora abrir el episodio de WWE RAW del 18 de julio de 2022 en medio de las acusaciones de abuso sexual contra Vince McMahon en una reciente entrevista con Fightful. El exluchador y embajador de la compañía salió a escena para asegurar a los fanáticos que la misma es un espacio seguro y que los luchadores estaban allí para entretener y poner sonrisas en sus caras.

► La promo de Titus O’Neil

«No estoy seguro,» respondió sobre un posible plan en el futuro. «Creo que había un buen momento para crear un momento. En este negocio, se trata de momentos. Algunos momentos son más duraderos que otros. Obviamente, mi World Slide en el Greatest Royal Rumble es un momento que perdurará en la larga historia del Royal Rumble y se reproducirá de manera constante. En ese momento, esa noche, eso era algo de lo que casi estoy seguro de que Vince quería transmitir a la gente, ‘este es un espacio seguro, este es un lugar donde todos son bienvenidos y salimos a entretener a la gente, no a republicanos, no a demócratas, no a musulmanes, no a cristianos, entretenemos a todos’.

«Para gran parte de la mentalidad de las personas que piensan que la lucha libre es bárbara y que somos un grupo de locos corriendo y luchando de mentira, somos seres humanos que creemos que tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar la vida de las personas a través de lo que hacemos en el ring, pero, lo que es más importante, lo que hacemos fuera del ring. Cuando podemos tomar cosas y partes de nuestro personaje, que son realmente nuestro personaje, que en esa noche en particular de Monday Night Raw, lo hago todo el tiempo.

«Hablo en diversos eventos en universidades, reuniones de negocios, y mi mensaje es muy consistente: ama y respeta a todas las personas con las que te encuentres, es posible que no estés de acuerdo con ellas, es posible que no te gusten, pero ámalas y respétalas. No uses la palabra ‘no puedo’ a mi alrededor. Toda mi vida me dijeron lo que no podía hacer, lo que no haría, y todo se ha demostrado que es una mentira. Además, soy creyente en Dios. La Biblia dice que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo y no puedo decir a las personas que creo en Dios y no vivir en base a los principios y valores de lo que dice ese libro. Por último, haz lo mejor que puedas. Tu mejor esfuerzo puede ser del 30% un día o del 80% al día siguiente, pero mientras sea tu mejor esfuerzo, tú o cualquier otra persona nunca podrán estar decepcionados.

«Es cuando no damos lo mejor de nosotros que podemos mirarnos a nosotros mismos y saber que podríamos haber estudiado más o trabajado más o hecho nuestra tarea de la mejor manera posible. Los resultados lo demuestran. Quiero estar en la vanguardia de la positividad y la gran comunidad cada vez que tenga la oportunidad. Esa noche en particular, tuve la gracia de tener esa oportunidad. Aunque algunos pueden sentirse de cierta manera al respecto, me siento muy bien al respecto y sé que muchas personas lo hicieron porque lo que dije, lo dije en serio, lo creo y sé que es verdad«.