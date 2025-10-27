Día de Muertos 2025 en CMLL: ¿Cuáles son las funciones en cada arena?

El Consejo Mundial de Lucha Libre prepara una serie de eventos especiales para conmemorar el Día de Muertos 2025, combinando la tradición mexicana con la intensidad del pancracio. Las funciones se llevarán a cabo en Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, ofreciendo a los aficionados combates llenos de dramatismo, técnica y momentos memorables.

► Eliminatorias del CMLL por el Campeonato Rey del Inframundo

Las eliminatorias para el Campeonato Rey del Inframundo arrancarán el lunes 27 de octubre en la Arena Puebla. Al día siguiente, la Arena México y la Arena Coliseo de Guadalajara continuarán las contiendas para definir a los retadores que enfrentarán al campeón El Difunto el 31 de octubre.

Eliminatoria Arena Puebla

Eliminatoria Arena México

Eliminatoria Arena Coliseo Guadalajara

► Tzompantli de Máscaras: función especial del 2 de noviembre

El 2 de noviembre, la Arena México albergará el tradicional “Tzompantli de Máscaras”, donde luchadores que ya perdieron sus máscaras, como Último Guerrero, Volador Jr., Princesa Sugehit, Bárbaro Cavernario y Rey Bucanero, las portarán por una noche, creando un espectáculo visual único que combina historia y cultura.

► Cartelera y fechas de las funciones Día de Muertos CMLL 2025

Lunes 27 de octubre: Arena Puebla – Eliminatoria Campeonato Rey del Inframundo

Martes 28 de octubre: Arena México – Eliminatoria capitalina

Martes 28 de octubre: Arena Coliseo Guadalajara – Última eliminatoria

Viernes 31 de octubre: Arena México – Final del Campeonato Rey del Inframundo

Sábado 1 de noviembre: Arena Coliseo – Funciones especiales

Domingo 2 de noviembre: Arena México – Tzompantli de Máscaras

La edición 2025 del Día de Muertos del CMLL fusiona cultura y espectáculo, destacando la pasión de los luchadores y la riqueza de la tradición mexicana, consolidándose como un evento obligatorio para los aficionados del pancracio nacional.