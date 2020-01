Con más de una cincuentena de talentos, muchos de ellos sin apenas rodaje bajo los grandes focos y necesitados de desarrollar sus personajes, un segundo programa de AEW en TNT lucía lógico. Y aunque ya existe AEW Dark, que puede verse cada martes vía YouTube, ahora este se convertirá en un producto de mayor perfil. Porque parece que, efectivamente, la idea pasa por «adornar» (en palabras de Kevin Reilly, presidente de Turner Broadcasting System) el «Show B» de los Élite, añadiendo contenido a fin de que resulte más atractivo para el gran público. La cuestión que se presenta, sin embargo, es dónde colocar dicho complemento de AEW Dynamite.

► El problema de otro show de AEW en TNT

Bajo el último boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer ofrece más detalles acerca de la extensión contractual entre AEW y WarnerMedia.

Básicamente, TNT quería llevar AEW Dark a televisión, pero la idea de AEW era que siguiera siendo un show semanal por Internet e intentar hacer un segundo show con denominación de marca. El anuncio de que Taz ha firmado un contrato multianual tiene que ver con que será uno de los comentaristas del show. Taz estuvo en Miami la pasada semana comentando AEW Dark. Comentará AEW Dark de manera más frecuente, pero se prevé que el puesto de comentarista invitado vaya rotando, como ha sucedido en los últimos meses. El segundo show se emitirá en una cadena de WarnerMedia, con TNT de destino más probable. No se emitirá en domingo, lunes o jueves, porque [Tony] Khan tiene un acuerdo de no emitir lucha libre los mismos días que la NFL, ya que su familia es dueña de los Jacksonville Jaguars. Los martes quedan descartados debido a las obligaciones de TNT con la NBA, aunque es posible que pueda emitirse por TBS. Los sábados serían complicados con UFC, boxeo y fútbol americano universitario, además de ser las noches en que AEW hace sus PPVs y la noche en que UFC y el boxeo llevan a cabo sus grandes eventos. Pero cada noche tiene algo, pues los viernes tienen SmackDown.

Descartando entonces lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos sólo restan los martes en TBS, día en el que como dije ya viene situándose AEW Dark por YouTube. Hueco semanal tal vez un tanto adverso si tenemos en cuenta que 24 horas después se emite AEW Dynamite, lo que tal vez llevaría a que algunos seguidores lo reciban como una saturación de contenido, sin apenas espaciación.

Todo depende, no obstante, del formato: mantener la hora de duración y no ampliarla a dos seguramente ayudaría. Por otra parte, a nivel «mainstream», el martes es jornada de IMPACT! Wrestling y NWA Power, pero tales productos no creo que afectaran a la audiencia de este remozado AEW Dark.