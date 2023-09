«No hay ningún acuerdo en proceso. No hemos hablado con IMPACT sobre nada. Bubba y yo hemos hablado sobre la posibilidad de continuar con esto. Nuevamente, le dije que lo discutiría con mi esposa y mi familia. Es algo que hablaré con ellos y veré si es algo que querría hacer. No veo que sea un problema si dicen ‘no’. Si IMPACT dijera: ‘D-Von, nos gustaría que regresaras y hagas más fechas’, sería un tonto si tengo la suerte de hacerlo. […] Las únicas personas con las que estoy hablando son mi familia, mi esposa, mis hijos y Bubba […]». Esto aclaraba recientemente Devon ante los rumores de su vuelta a IMPACT tras su aparición en el episodio 1000.

► Devon no planea volver a WWE

En la misma entrevista con PWInsider, el Dudley Boyz aclara también que no tiene intención de volver a WWE a pesar de haber firmado un contrato de leyenda:

«Firmamos acuerdos de leyendas. Fue hace unos meses, así que me sorprendió mucho cuando vi informes que decían que habíamos firmado un acuerdo de leyendas, porque daba la impresión de que lo habíamos hecho ese día o recientemente, y no fue así. Firmamos el acuerdo y los Dudley Boyz ahora estarán en nuevas figuras de acción, en videojuegos y habrá más mercancía. Estoy feliz de decirlo. No tengo planes de regresar a la WWE, y no creo que la WWE tenga planes de traernos de vuelta, lo cual está bien.

«Tuve una buena carrera allí, más larga de lo que nunca esperé, y estoy muy agradecido y contento con todo lo que logré. No guardo rencor hacia nadie allí. No estaba contento con cómo se desarrollaron las cosas hacia el final porque, en mi opinión, nunca debería haber sucedido, pero es lo que es y ocurre. Estoy contento de que todavía podamos hacer negocios en términos de un acuerdo de leyendas, y veremos qué sucede a partir de ahí».