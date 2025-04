Detrás de cámaras de la firma de contrato de Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk

Desde que regresó CM Punk a World Wrestling Entertainment a finales de 2023, salieron los reportes de que la compañía lo quería enfrascado en una rivalidad contra Roman Reigns y Seth Rollins.

Se cumplió lo informado.

Puesto que el 19 de abril del presente año en curso, Punk, Reigns y Rollins tendrán la lucha estelar de la primera noche de WWE WrestleMania 41.

Para formalizar lo anterior, protagonizaron una firma de contrato.

Pues bien.

Triple H contó el detrás de cámaras de la citada escena del WWE SmackDown del 28 de marzo.

Lo anterior en una entrevista con «High Performance Podcast», titulada: «Triple H EXCLUSIVE: John Cena’s Heel Turn, WWE’s New Netflix Era & Vince McMahon».

Damian Hughes uno de los anfitriones del pódcast llegó así al tema.

«Me intriga bastante que hayas mencionado a John Cena en términos de su apertura y humildad, y lo mismo con Dwayne [The Rock], en cuanto a esa disposición para trabajar contigo. ¿Cuáles son las características de las mejores personas con las que has trabajado? Has mencionado la humildad y la mente abierta, pero me interesa si puedes ampliar un poco más sobre eso y darnos algunos ejemplos».