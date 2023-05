Descubrimos quienes estuvieron produciendo las luchas y segmentos del Friday Night SmackDown de esta semana en WWE que estuvo prendido en llamas, gracias en especial a la historia de The Bloodline, durante la cual Roman Reigns reprendió fuertemente a The Usos por no estarse comportando de la manera en que él desea, tomándose más libertades de las que él les da. La gran pregunta ahora es si los hermanos romperán con su primo próximamente. Y no olvidemos ese pequeño momento del Jefe Tribal con Solo Sikoa.

> ¿Quiénes produjeron SmackDown esta semana?

Conozcamos a los productores de todo lo sucedido en el programa de la marca azul del viernes pasado, con información de nuestros compañeros de Fightful .

Michael Hayes produjo el segmento de apertura con The Bloodline, Kevin Owens y Sami Zayn, así como también la lucha de The Usos contra LWO.

Jamie Noble produjo el combate The Brawling Brutes vs. Pretty Deadly.

Tyson Kidd produjo el mano a mano Zelina Vega vs. Asuka.

Jason Jordan produjo el segmento The Grayson Waller Effect con AJ Styles como invitado de Grayson Waller.

Shawn Daivari produjo Rick Boogs y LA Knight vs. The Street Profits.

Abyss produjo el segmento de Austin Theory, el Campeón de Estados Unidos, con Sheamus.

Kenny Dykstra produjo la lucha de Valentina Feroz & Yulisa León contra Alba Fyre e Isla Dawn y un combate no televisado antes del programa entre Mia Yim y Lacey Evans.

El informe apunta además que ni Liv Morgan ni Dakota Kai estuvieron tras bastidores durante el show, que LA Knight continuará con su rivalidad con los Street Profits y que Yulisa León y Valentina Feroz no han sido ascendidas a tiempo completo al elenco principal sino que seguirán trabajando en NXT.

¿Qué te pareció el SmackDown de esta semana?