Detalles tras bambalinas del debut de Ricky Starks en WWE NXT

Se preguntaba Ricky Starks por qué había dejado de formar parte de los shows de AEW. Y más allá de posibles desavenencias creativas, esa desaparición y la reticencia de Tony Khan por concederle vía libre tenía un motivo claro: Starks buscaba firmar con WWE. Como anoche se confirmó.

Apenas 24 horas después de reportarse su salida de AEW, Starks apareció en el show semanal de la marca dorada, entre el público del Performance Center, autoproclamándose el agente libre más candente de la industria, que podría protagonizar esa particular revolución televisada a la que hace referencia una de sus «catchphrases» y su tema de entrada en AEW (referencia, asimismo, a un poema y canción de Gil Scott-Heron). Todo, sin que WWE mencionara su nombre.

Resulta interesante la premura en este estreno de Ricky Starks, pues es reveladora del contraste entre cómo lucía la guerra WWE vs. AEW apenas tres años atrás y cómo luce ahora. Si entonces los talentos apenas podían esperar para subirse al barco de los Élite tras dejar WWE, ahora la dinámica se antoja completamente opuesta. Y un nuevo reporte de Fightful nos ofrece interesantes entresijos sobre la llegada de Starks a WWE.

Según el medio, «Absolute» y la empresa formalizaron el acuerdo en tiempo récord en pos de que el luchador lograra dejarse ver por NXT. De hecho, la mayoría de presentes en el Performance Center no supieron de la presencia de Starks hasta apenas 30 minutos antes del inicio del show, aunque como venía informándose, sí se esperaba que su recorrido comenzara bajo los focos de NXT, más si cabe cuando las historias dentro del elenco principal están cerradas camino hacia WrestleMania 41.

La cuestión que todavía sigue en el aire es el alias luchístico que portará el gladiador. Nada casual, expone Fightful, que en ningún momento WWE diera cuenta de él como Ricky Starks, por lo que no se descarta un cambio. Recordemos, recientemente la compañía registró 12 nuevos nombres.

The future is brighter than ever! 😎#WWENXT pic.twitter.com/4IRwnODDdO