Detalles sobre la llegada de Tanga Loa a WWE

Tanga Loa es el nuevo luchador de la WWE después de su aparición en Backlash: France para ayudar (y sumarse) a The Bloodline. Es una incógnita cómo van a continuar la historia pero podríamos pensar que Randy Orton y Kevin Owens buscarán venganza por lo ocurrido en el Premium Live Event y en el próximo, King and Queen of the Ring, se enfrentarán en un combate de tercias en el que «The Viper» y «KO» tendrán a otro compañero con ellos contra los tres samoanos. Mirando más allá, ¿qué dirán Roman Reigns y The Rock?

► La llegada de Tanga Loa a WWE

Antes, conozcamos algunos detalles de la llegada de Tanga Loa a la WWE gracias a nuestros compañeros del Wrestling Observer Radio:

«El acuerdo de Tanga Loa y el de Tama Tonga en realidad fueron juntos, es solo que (con Tanga Loa), no se filtró porque New Japan nunca anunció (la expiración de su contrato), nunca le dieron una despedida. WWE obviamente nunca anuncia algo así, pero esto no es algo de las últimas dos semanas, este acuerdo se decidió hace meses«.

Y no nos quedamos aquí pues también nos hacemos eco de la reacción de Rikishi, el padre de The Usos y Solo Sikoa:

