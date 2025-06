Detalles sobre el contrato de Mariah May con WWE

La división femenil de NXT dio un vuelco interesante durante el programa de este martes, ya que varias luchadoras pugnaban por ser la retadora de Jacy Jayne —quien una semana antes había destronado a Stephanie Vaquer— y, en medio del tumulto, las luces se apagaron y se dio el debut de Mariah May, solo unas horas después de haber finalizado su contrato con AEW. La ex campeona mundial AEW hizo su debut oficial en la marca amarilla y dejó en claro que quiere el título máximo de la división.

► Mariah May firmó con WWE por varios años

Según un informe reciente Fightful Select, May ha firmado un contrato por varios años con la WWE, y su aparición en NXT era muy esperada por muchos, dada la cantidad de talentos que han sido trasladados al elenco principal y despedidos en las últimas semanas. La misma fuente mencionó que la compañía se aseguró de mantener su debut en secreto para evitar filtraciones, tanto que a todas las mujeres que participaron en el segmento donde May debutó solo se les informó sobre ella momentos antes de que comenzara. Es decir, un círculo muy reducido de personas sabía que había firmado oficialmente con la compañía antes del show, sabiendo perfectamente que comenzaría su carrera en la WWE en la marca NXT.

Un tema importante sobre el debut de la ex Campeona Mundial AEW fue el hecho de que la WWE nunca se refirió a Mariah May por su nombre, simplemente la llamaron glamurosa en referencia a su apodo «The Glamour»; no obstante, ese es su nombre real. Fightful también señaló no ha tenido noticias de que la WWE le haya cambiado el nombre, ni de ningún problema con el nombre, ya que la ex estrella de AEW ha usado su nombre real desde su debut en la lucha libre en 2018, y podría usarlo si ambas partes estuvieran de acuerdo, a diferencia de lo que ocurrió con Ricky Saints, quien vio cambiado su apellido para no «relacionarlo» con aquel personaje que alguna vez trabajó como talento de desarrollo dentro de la programación de WWE.