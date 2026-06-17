Más detalles sobre la salida de Tommy Dreamer de TNA

Como informamos previamente, Tommy Dreamer anunció este miércoles en Busted Open Radio que ha puesto fin a su relación laboral con TNA Wrestling, empresa con la que colaboraba desde 2018 como talento en pantalla, productor, ejecutivo de relaciones con talento y figura clave del equipo creativo. Ahora, distintas fuentes han aportado contexto adicional sobre lo que realmente ocurriós.

► Críticas acumuladas a su trabajo creativo

De acuerdo con Fightful Select, el trabajo creativo de Dreamer había sido objeto de fuertes críticas por parte de varias estrellas de TNA en los últimos años, a pesar de que el propio Dreamer parecía ser bien apreciado por el elenco en lo personal. La misma fuente añade que el presidente de la empresa, Carlos Silva, platicó con Dreamer el martes 16 de junio, un día antes del anuncio público, tras la cual se concretó la salida.

El malestar no era nuevo. Como ya analizamos en el artículo ¿Qué está pasando realmente en TNA?, la dirección creativa de la empresa venía generando frustración entre buena parte de la afición. Un reporte de WrestleVoice documentó caídas en los ratings de TNA iMPACT debido a un boicot por parte de los mismos fans que evitaban el programa, los PPVs y las funciones en vivo. El reporte también señalaba que Dreamer había elogiado abiertamente el trabajo de AEW en su podcast, lo que generó la percepción entre parte de la afición de que sugería que algunos talentos jóvenes y prometedores estarían mejor en esa empresa que invirtiendo su futuro en TNA, una postura señalada como contradictoria para alguien a cargo de relaciones con el talento.

► Una salida que ya se esperaba

Según varias fuentes, esto ya se esperaba dentro de la empresa, aunque se proyectaba que ocurriría después de Slammiversary. Con la salida de Dreamer, Hunter “Delirious” Johnson, quien trabajaba junto a él en el equipo creativo, asumiría de manera interina el rol de punto de contacto principal del área, según PWInsider. Sin embargo, no se descarta que sea una solución temporal: tal como reportamos en Road Dogg surge como posible reemplazo de Tommy Dreamer en TNA, su nombre ya circula como posible sustituto permanente. El otrora libretista de SmackDown dejó su puesto en WWE en marzo de este año.