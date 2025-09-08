Los detalles de la estructura creativa de la nueva AAA y el productor no mencionado

La nueva AAA es un hecho. La empresa fundada en 1992 por Antonio Peña, es desde el pasado 1 de agosto propiedad de WWE. Desde entonces, hemos hablado mucho sobre los cambios que habría que esperar, uno de ellos tiene que ver con el equipo creativo.

En la más reciente edición del boletín Wrestling Observer, fue publicado quiénes integrarían el equipo creativo de la nueva AAA:

«Paul Levesque en la cima, con su principal ayuda creativa siendo Jeremy Borash, Mark Calaway (Undertaker), Charles Ashenoff (Konnan) y Dorian Roldán. Los productores clave para la marca ahora son Matt Bloom, Pete Dunne, Chavo Guerrero Jr., Jack Melendez (Moody Jack), Juan Rivera (Savio Vega), José Cordero (Lince Dorado) y otra persona cuyo nombre no conozco. Hay cierta aportación de Shawn Michaels a Levesque, pero me dijeron que, aunque ha estado en shows, no está realmente involucrado porque está muy centrado en NXT».

► La estructura creativa de la nueva AAA

Lo que sabemos sobre esta información es que en realidad Triple H no tiene injerencia en el apartado creativo de AAA, pero con la nueva narrativa de WWE, es importante para él aparecer como el genio detrás de todo.

El principal productor y Jefe Creativo es Jeremy Borash, con el apoyo de Konnan, quien es quien más conoce la dirección de la empresa, aunque ahora funge más como un asesor.

El Undertaker no tiene realmente un puesto. Quiso asistir a los eventos de AAA y ha querido seguir apoyando, y no hay nadie tan entusiasta por el producto como él.

Sobre los productores, aunque la información es correcta, en la pasada función de Monterrey, no estuvieron presentes ni Matt Bloom ni Moody Jack Meléndez ni Chavo Guerrero Jr. En una mesa estuvieron Borash y Undertaker encargándose del evento, mientras que en otra estuvieron los productores, que en esta ocasión fueron Pete Dunne, Lince Dorado y la persona que Dave Meltzer dijo no conocer: el réferi de NXT Adrian Butler (Darryl Sharma), quien también ha estado en los eventos anteriores arbitrando luchas. Butler tiene experiencia en lucha mexicana, pues en el pasado luchó en México como Hornet.

Hasta el momento ha resultado muy interesante lo presentado en la nueva AAA, Si bien es cierto que se han distanciado notablemente de su esencia tradicional, la gran mayoría de estos cambios han sido benéficos, pues han refrescado su propuesta sin perder su identidad.