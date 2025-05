Detalles detrás de escena de los recientes despidos de WWE

En las últimas horas, WWE ha causado un nuevo «viernes negro» al realizar una nueva ola de despidos masivos y las novedades no dejan de surgir. Ya hemos visto, por ejemplo, las reacciones de Braun Strowman (o eso parece) y la de Dakota Kai.

► Los recientes despidos de WWE

Siguiendo con Dakota, quien quizá en adelante vuelva a llamarse Evie, ella comenta «allá vamos de nuevo» haciendo referencia a que ya había salido de la compañía antes. En 2022, durante un breve espacio de tiempo, las dos partes separaron sus caminos cuando el contrato de la luchadora expiró. Entonces, ella no luchó para ninguna otra promotora. No obstante, nuestros compañeros de Fightful nos indican como novedad que Kai ya ha recibido interés de otras empresas y agentes destacados del mundo de la lucha libre profesional y se espera que reciba importantes ofertas una vez que expire su cláusula de rescisión de 90 días; como sus demás ex compañeros del roster principal, no podrá tener un nuevo combate hasta el mes de agosto.

En el mismo informe se señala que hubo muchas caras de sorpresa detrás de escena en la WWE cuando se conoció la noticia del despido de Shayna Baszler, que trabajaba en la compañía desde 2017. Ya no solo por el tiempo sino también porque se dice que era «universalmente querida», que sus actuaciones en Bloodsport fueron muy bien recibidas, y que había estado ayudando también en NXT.

Y por último, de momento, el informe también apunta a que no fue tan sorprendente el adiós de Jakara Jackson debido a su reciente separación de Lash Legend. Las dos además formaban parte de la facción Meta Four con Noam Dar y Oro Mensah, quien también fue despedido en la misma ola.

