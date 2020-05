Detalles de cómo se gestó el regreso de Drew Gulak a WWE

Sobre el ring, puede decirse que Drew Gulak es uno de los luchadores más talentosos que forman parte de WWE. Ya lo precedían sus grandes actuaciones en empresas como CZW, Dragon Gate USA o EVOLVE, y formando parte de un show como 205 Live, rara avis dentro del microcosmos del Imperio McMahon, Gulak pudo brillar. Pero el valor de este pupilo de Chris Hero se demostró iba más allá, con una facilidad para el "sports entertainment" que seguramente haya decidido al gigante estadounidense a recontratarlo, después de su salida el pasado día 16.

Porque quedaba claro con los reportes al respecto que conocimos que Gulak quería continuar en WWE, como expuso Bryan Alvarez del Wresting Observer la semana pasada.

«El contrato de Gulak expiró después del show del viernes, ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el dinero. La creencia es que se ha ido, pero le han indicado a Dave que no es algo definitivo. Barry Bloom lo está representando en su negociación. Así que parece que Drew Gulak está interesado en regresar si consigue un buen trato».

E incidiendo en este retorno, Dave Meltzer amplió información bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

«Conozco a gente que ha intentado programarlo para futuras fechas, porque cuando se marchó pasó a ser agente libre. Pudo haber estado en Double or Nothing. Cuando la gente intentó ponerse en contacto con él, sabían que ya iba irse a algún lugar, porque no se mostró interesado en nada, así que asumieron que o se iba a WWE, o se iba a AEW, que estaba decidido a no irse a otro lugar».