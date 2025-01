Detalles del nuevo proyecto de Stephanie McMahon en WWE

Si bien Stephanie McMahon no ha estado en la WWE de manera formal desde que renunció a su cargo de codirectora ejecutiva de la WWE en enero de 2023, de a poco ha hecho reapariciones con la empresa desde el año pasado, ya que estuvo presente tanto en la ceremonia del Salón de la Fama de la WWE de 2024 como en WrestleMania 40. Además, estuvo en el estreno de Monday Night Raw en Netflix el pasado 6 de enero, así como también el pasado miércoles durante el anuncio que Shawn Michaels y The Undertaker hicieran para nombrar a Triple H como miembro del Salón de la Fama WWE de la Clase 2025.

► «Stephanie’s Places» será el nuevo proyecto para Stephanie McMahon

Este jueves, WWE lanzó un trailer de 26 segundos que confirmó que Stephanie McMahon presentaría la próxima serie «Stephanie’s Places» en ESPN+, con lo cual «The Billion Dollar Princess» continuará involucrándose aún más en temas de la compañía. La nueva serie fue mancionada durante el reciente evento WWE Town Hall, y la compañía reveló que la serie comenzará a transmitirse en marzo, aunque se desconoce su duración.

Esta nueva serie será similar a la serie de ESPN+ «Peyton’s Places», que presenta al miembro del Salón de la Fama de la NFL, Peyton Manning, sentado con otras ex estrellas de la NFL para hablar sobre fútbol americano, el «impacto cultural» de la NFL y otros temas. McMahon hará algo similar con las estrellas y ex estrellas de la WWE y un informe previo mencionó que ya había grabado contenido con Cody Rhodes y Steve Austin, mientras que el tráiler mostró a McMahon charlando con Austin, Charlotte Flair y The Bloodline.