Detalles de los contratos de Cardona, Green y más

Matt Cardona ha registrado el nombre “Zack Ryder” mientras confirmamos que Chelsea Green firmó un acuedo con la WWE hace semanas. Ahora tenemos novedades sobre los contratos de ambos así como de otros luchadores y luchadoras gracias a nuestros compañeros de Fightful.

► Chelsea Green

“Aunque todavía no ha vuelto a aparecer en la WWE, nos dicen que Chelsea Green no solo firmó con la WWE, sino que lo hizo hace bastante tiempo y todavía está esperando a la creatividad. Le hemos pedido que confirme personalmente varias veces, pero eso no sucederá por razones obvias. Green cerró su página de Onlyfans recientemente, y Major Pod tuvo que limitar la producción de nuevos productos de Chelsea Green como resultado de su firma”.

► Matt Cardona

“Ha habido mucha especulación sobre Matt Cardona y lo que podría hacer, con su esposa Chelsea Green regresando a la WWE. Fuentes de WWE nos han indicado que Cardona no está fichado, pero que no debemos descartar nada de cara al futuro“.

► Kylie Rae

“Kylie Rae tuvo una prueba en la WWE, que también la llevó a aparecer en Main Event, lo que generó especulaciones de que había firmado. Podemos confirmar a partir de momento Kylie Rae sigue siendo agente libre“.

► KC Navarro

“Para aquellos que preguntan sobre el estado del contrato de KC Navarro, les confirmamos que todavía es agente libre. Navarro tuvo una prueba de WWE en diciembre con veteranos como Kylie Rae, Vincent y Dutch”.

► Cheeseburger

“Cheeseburger ha aparecido últimamente tanto en All Elite Wrestling como en Ring of Honor. A partir de este otoño, nos dijeron que Cheeseburger, que también se conoce con el nombre de CB, sigue siendo agente libre. Ha ganado un montón de elogios por su entrenamiento y habilidad en el ring en los últimos años.

► Rhett Titus

“En ROH están listos para volver pronto a las grabaciones de televisión, y AEW tiene mucha gente bajo contrato. Preguntaremos sobre el estado de varios talentos en las próximas semanas que han aparecido en AEW/ROH para averiguar cuáles son sus ofertas actuales. Entre los que hemos oído hablar está Rhett Titus, quien confirmó que es un agente libre activo“..

► Colby Corino

“En una actualización sobre Colby Corino, se dirige a la WWE. Notamos que WWE no podía contactarlo legalmente hasta que terminara su trato con NWA”.