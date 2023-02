Detalles de la promo de Cody Rhodes y Paul Heyman

Cody Rhodes y Paul Heyman compartieron un llamativo segmento en el Monday Night Raw de la semana pasada que convirtió la rivalidad del “American Nightmare” con Roman Reigns en algo personal cuando el asesor especial del “Jefe Tribal” le dijo a su contraparte que el samoano es el hijo que Dusty Rhodes siempre quiso. Hemos hablado largo y tendido desde entonces de este intercambio de palabras entre luchador y mánager, y hoy traemos unos cuantos detalles gracias a nuestros compañeros de Fightful.

