Detalles de cómo serán 5 episodios de WWE: Unreal

Aunque ha causado una gran polémica, el mundo de la lucha libre está a la expectativa por el lanzamiento de WWE: Unreal, una serie de Netflix y WWE de 10 episodios, en donde tanto Triple H, como Nick Khan, elevarán el telón y mostrarán a los fans de WWE cómo es que se producen los shows de lucha libre de la prensa.

Se podrá ver las juntas creativas, cómo se le dice a los luchadores que van a ganar un combate o que van a recibir un empuje. Es decir, se revelará en buena medida cómo funciona la chamba tras bambalinas de WWE. Pues bien, John Pollock y Brandon Thurston de POST Wrestling han revelado en exclusiva detalles de lo que los fans podrán ver desde el 29 de julio de 2025:

► Así serán los primeros 5 episodios de WWE : Unreal

Episodio 1

– Enfocado en el estreno de WWE Raw en Netflix desde el Intuit Dome el pasado enero, con especial atención al evento estelar entre CM Punk y Seth Rollins, y un repaso al papel de Punk, Cody Rhodes y Rhea Ripley.

Episodio 2

– Centrado en la batalla campal varonil y la rivalidad entre Cody Rhodes y Kevin Owens, surgida en Saturday Night’s Main Event y culminada en su lucha de escaleras en el Royal Rumble. También se destaca la victoria de Jey Uso en el Rumble.

Episodio 3

– Episodio dedicado mayormente al talento femenil, incluyendo el triunfo de Chelsea Green por el Campeonato de los Estados Unidos WWE en diciembre pasado, el regreso de Charlotte Flair tras su lesión, y una cobertura de las batallas campales y luchas en cámara de eliminación femeniles.

También se reserva un segmento especial para Bianca Belair. Ambos episodios centrados en el Royal Rumble presentan un recurso visual que sigue a una superestrella a través de toda la lucha en una secuencia continua, lo cual ha sido calificado como visualmente impactante.

Episodio 4

– En este capítulo se aborda el giro al bando de los villanos de John Cena durante Elimination Chamber en marzo, y el esfuerzo que se hizo para mantenerlo en secreto. También se cubre la lucha varonil en la Cámara de Eliminación de Elimination Chamber y el cambio de actitud de The New Day.

Este es el único episodio en el que aparece Nick Khan, además de contar con testimonios de Dwayne Johnson «The Rock» y Brian Gewirtz para hablar sobre el cambio a rudo de Cena.

Episodio 5

– El episodio dedicado a WrestleMania 41, con foco en los combates entre Gunther y Jey Uso, el triple amenaza entre CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns, la triple amenaza femenil entre Iyo Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair, y el enfrentamiento entre Cody Rhodes y John Cena.

El capítulo incluye una escena en la que Triple H recibe anotaciones para el episodio de Raw de la noche siguiente, subrayando la naturaleza continua del proceso creativo en WWE. No se hace mención de la ausencia de The Rock en WrestleMania, aunque Johnson explicó en The Pat McAfee Show en abril que nunca estuvo programado para aparecer en ese evento.