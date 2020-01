Durante Royal Rumble 2020 habíamos reportado que tras bastidores, Brock Lesnar y Matt Riddle habían tenido un altercado verbal, aunque sin mayores detalles al respecto. La situación no es extraña si tenemos en cuenta todo lo que venido diciendo Matt Riddle respecto a Brock Lesnar, ya que en otras ocasiones ha dicho querer «atacarlo«, «eliminarlo de la batalla campal» o incluso «enviarlo al retiro«.

Sin embargo, Brock Lesnar y Matt Riddle no pudieron coincidir en el ring el domingo pasado, ya que cuando el «Original Bro» hizo su aparición, «La Bestia» ya había sido eliminada.

TalkSPORT estuvo presente durante el fin de semana del Royal Rumble en Texas y luego de hablar con varias fuentes cercanas a la situación, brindó más detalles sobre el altercado entre Brock Lesnar y Matt Riddle, incluyendo la versión inicial dada por Ryan Satin, corresponsal de WWE Backstage.

Según un funcionario de la compañía, se dice que Lesnar se acercó a Riddle tras bastidores y lo agarró del hombro para llamar su atención. Entonces, «La Bestia» le dijo:

“Chico, podrías dejar de decir mi nombre y etiquetarme como una mier** porque tú y yo nunca trabajaremos juntos. Nunca.»

Se dice que Riddle intentó hablar con Brock cuando se encontraron por primera vez, pero realmente no tuvo la oportunidad. Lesnar dijo lo que tenía que decir y continuó su camino. Riddle estaba con su pose habitual, muy tranquilo y sereno durante el intercambio; es decir, las tensiones no se incrementaron como consecuencia de estas palabras.

A pesar de que no hay ningún indicio de que esto pueda ser llevado a las pantallas de WWE, no cabe duda que en este momento un encuentro entre Brock Lesnar y Matt Riddle, quienes también han tenido experiencia en la UFC, puede despertar un gran interés para muchos fanáticos.

Adicionalmente, si bien se especuló que la breve presentación de Riddle fue algún tipo de represalia por parte de WWE, la misma fuente confirmó que su aparición se dio tal como fue prevista.

«Se nos ha informado que la aparición de Riddle en el Royal Rumble fue según lo planeado originalmente.»

En medio de estos informes, Matt Riddle bromeó diciendo que «todo salió según lo planeado» para él en Royal Rumble 2020, lo hizo a través de una reciente publicación en su Twitter:

This is a pic from this years 2020 Royal Rumble, as you can tell by my face everything went according to plan #sarcasm #bro pic.twitter.com/k8wuCZSIDF

— matthew riddle (@SuperKingofBros) January 28, 2020