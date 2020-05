Como parte de las decisiones importantes que WWE iba a tomar en esta semana, WWE comunicó el martes por la noche que Sami Zayn ha sido despojado del Campeonato Intercontinental WWE ya que el prestigioso título no puede defenderse en este momento. El título ahora está vacante y un torneo comenzará desde este viernes en SmackDown para coronar a un nuevo monarca.

Sami Zayn ganó el Campeonato Intercontinental WWE en Elimination Chamber 2020, cuando derrotó en una lucha en desventaja de 3 contra 1 contra el entonces poseedor del título, Braun Strowman, y su ultima aparición fue en WrestleMania 36, donde defendió con éxito su título en contra de Daniel Bryan la primera noche del magno evento. Desde allí, no ha aparecido en televisión.

No ha pasado mucho tiempo de que el ahora ex Campeón Intercontinental WWE recurriera a su cuenta de Twitter y se pronunciara ante el anuncio de la compañía, mostrando su desacuerdo con la decisión.

I disagree with this decision and no matter what anyone says, I am still undefeated and therefore still the Intercontinental Champion. -SZ https://t.co/SUFsBFeRDB

— Sami Zayn (@SamiZayn) May 13, 2020