Despiden de RCW a Kato el Luchador por aparecer con vestimenta de ICE

En el mundo de la lucha libre profesional, la provocación es una herramienta habitual. Los rudos y técnicos utilizan simbolismos para generar reacción entre los fans. Sin embargo, un suceso reciente en Real Canadian Wrestling (RCW), en Edmonton, Canadá, demostró que existen líneas que a veces no es buena idea cruzar.

Este fin de semana, Kato the Luchador hizo su entrada al ring vistiendo una vestimenta que claramente hacía referencia al ICE (Immigration and Customs Enforcement), la agencia estadounidense de control migratorio.

Una publicación anónima de Instagram Stories que circula en Internet critica el acto. Dicha publicación ha sido atribuida erroneamente al mismo Kato the Luchador:

‘Un hombre fue asesinado hoy a plena luz del día. Era la segunda persona solo este mes. Usar eso para generar ‘heat’ en un show de lucha es de cobardes y minimiza la injusticia que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Cada persona involucrada en este evento debería estar AVERGONZADA… Si se quedaron de brazos cruzados y permitieron que esto sucediera, son cómplices. Repugnante. Vergonzoso. Deplorable’.

► La respuesta de GCW: Despido y disculpa pública

Frente a la creciente polémica, Real Canadian Wrestling actuó con celeridad. La empresa emitió un comunicado anunciando la inmediata desvinculación del luchador involucrado. Aclararon que la caracterización no fue aprobada por la dirección.

RCW no avala, aprueba, ni tuvo conocimiento previo de las acciones presentadas por el luchador en cuestión. La representación que involucra a «dicho grupo» no fue comunicada a la dirección de RCW y era desconocida para la organización hasta que dicho luchador ya estaba en el ring.

Real Canadian Wrestling se disculpa ante cualquier persona o grupo que se haya sentido ofendido, perturbado o afectado por las acciones presentadas durante el evento. Asumimos la plena responsabilidad de abordar este asunto y reconocemos el daño y la molestia que esta situación pudo haber causado.

Con efecto inmediato, el luchador en cuestión ha sido retirado de Real Canadian Wrestling y de todas las promotoras afiliadas, y ya no actuará ni aparecerá para la organización en ninguna capacidad.

RCW no aprueba a «dicho grupo», sus miembros o sus acciones. RCW mantiene su compromiso de fomentar un entorno de respeto y responsabilidad dentro de nuestra organización y nuestra comunidad.

Se están tomando más medidas con nuestro equipo legal para tratar este asunto y con las personas que han publicado información falsa sobre este evento.

► Kato the Luchador habla

A través de Instagram, Kato the Luchador dijo lo siguiente:

‘Quiero abordar la situación que ocurrió anoche en el evento de RCW en Edmonton. Real Canadian Wrestling no tuvo dirección creativa ni se involucró en mi interpretación de un oficial de ICE, incluyendo la música que sonó durante mi entrada. Cambié mi música sin aprobación de la oficina o dueños de RCW, y no estaban al tanto del chaleco que llevé al ring. El dueño de RCW, Steven, no tenía conocimiento de mis acciones en este evento.

‘Me disculpo sinceramente por mis acciones y asumo plena responsabilidad por ellas. Estas acciones fueron mías propias y no reflejan las opiniones o valores de Real Canadian Wrestling. Puedo afirmar de corazón que RCW no apoya a ICE ni sus acciones, y yo tampoco. Gracias’.

► Analizando el despido: ¿Fue algo justo?

La lucha profesional constantemente está en los límites lo que es aceptable, pero cuando la ficción choca con un trauma social vivo y sangrante, la sociedad actual ya no lo toma tan a la ligera. Es por eso que algo que era claramente una sátira fue percibido como algo negativo.

Obviamente Kato no apoya a ICE. Su nombre verdadero es Stewy Seunnapha y es de origen inuit, el pueblo mejor conocido como Esquimal. Su personaje era originalmente el de un luchador mexicano, hasta que se volvió un villano, y qué mejor villano en el clima actual candiense que un gringo partidario de Donald Trump. Por algo llegó a aparecer con máscara de Trump y se cambió el nombre a Ameri-Kato.

Además, también formaba parte de una facción pro EUA, llamada Team USA, junto a Ronnie Angel y Dean Richtor. No eran en nada distintos a los que hemos visto en México en grupos como Los Gringos Locos o en WWE cuando el Sgt. Slaughter se volvió rudo. El que saliera con vestimenta de ICE era una progresión natural, y de hecho el mismo Seunnapha lo hizo porque su personaje iba a recibir su merecido.

Esa última lucha, la del 24 de enero, fue contra un luchador irquí: Ezmeraldo Fugazi, en lo que evidentemente era un duelo de un partidiario de Trump contra uno de los más acérrimos enemigos de todo lo que suene a gringo. Aunque muchos han hecho notar que en Cagematch está lucha está anunciada como de ‘El perdedor deja RCW’ (insinuando con ello que todo lo sucedido estuvo preparado), la verdad es que RCW sólo la promocionó como Grudge Match.

La polémica ocurre en contraste directo con gestos como los de luchadores Brody King y ‘Hangman’ Adam Page, quienes han criticado públicamente las operaciones del ICE. King, en particular, ha portado una camiseta con la leyenda «Abolish ICE» (Abolir el ICE) en eventos televisados y ayudó a recaudar casi 30,000 dólares para familias afectadas por las redadas migratorias.