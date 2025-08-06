Despedida Hijo del Santo Pachuca

Tulancingo se prepara para un evento histórico con la función de despedida de El Hijo del Santo, una leyenda viviente de la lucha libre mexicana, donde Todo x el Todo tendrá una colaboración con DTU.

Este domingo 10 de agosto, a partir de las 4:00 p.m. en la Explanada de la Convención, el «Palenque Tulancingo 2025» será el escenario de «La Gira de Despedida de El Hijo del Santo por Última Vez en Tulancingo».

La lucha estelar será el gran atractivo, donde El Hijo del Santo, acompañado de Santo Jr., Crazy Boy y Huracán Ramírez, enfrentará a un elenco estelar integrado por Misterioso Jr., Texano Jr., Hijo de Fishman y Blaze. Este combate promete emociones intensas y un cierre inolvidable para la carrera del ícono.

Además, la semifinal destacará con un enfrentamiento de relevos australianos entre Increíbles y La Puerquiza Extrema, ante la Secta, incluyendo a Charly Manson.

El evento también contará con la participación de figuras como Mamba, Diva Salvaje, Tigre Blanco, Karis Jr., Super Nova y muchos más, en una cartelera que incluye luchas de minis, relevos atómicos y un torneo por la Copa Expo Feria Ganadera.

Los boletos ya están a la venta en www.compra tus boletos.com, con precios desde $200 hasta $500 VIP.