Desde 2026, SmackDown volvería a ser de 3 horas

La opinión general entre los fans de WWE, es que en los últimos meses, SmackDown ha sido un programa que no ha estado a la altura. Muchos critican la falta de calidad y de variación en las historias, así como la duración de las luchas.

Pues bien, la empresa estaría barajando la decisión de que SmackDown vuelva a ser un show televisivo de 3 horas. Así lo ha reportado en exclusiva Wrestle Votes a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

► WWE podría hacer que SmackDown vuelva a ser de 3 horas

“Según fuentes, WWE y USA Network decidieron regresar SmackDown a un formato de tres horas, comenzando con el show del 2 de enero desde Buffalo, Nueva York».

Ahora bien, luego de publicado este reporte, Bryan Álvarez del Wrestling Observer Radio señaló que, según sus fuentes, el plan de WWE es que SmackDown dure 3 horas, pero solamente durante un par de meses, tal cual como ocurrió en este 2025. Luego de esto, el show volvería a ser de solamente dos horas, lo cual suena interesante, pero ya muchos fans están en contra del aumento de tiempo.

El primer SmackDown del 2026 será desde el KeyBank Center en Buffalo, New York. Triple H dijo en entrevistas pasadas que SmackDown era un show que durante la mitad de laño era de 3 horas y la otra mitad de solo dos horas, así que podría haber adelantado esto para el año 2026, ya veremos si WWE deja SmackDown de tres horas durante el primer semestre de 2026.