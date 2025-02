Descubre la fecha de Topuria vs Makhachev

La comunidad de las artes marciales mixtas (MMA) está expectante ante la posible confrontación entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, ciertas fuentes cercanas sugieren que este combate podría materializarse en un futuro cercano, concretamente en el próximo junio. Tras su primera defensa del título ante Holloway, han sido muchos los rumores acerca de los próximos combates de Topuria.

Pese a que de momento no podemos dar nada por seguro, recientes declaraciones han dejado más claro el futuro de “El Matador”. El estadounidense Bo Nickal ha afirmado en un podcast que la revancha entre Illia y Volkanovski, en la UFC 314, es una realidad. Según el peleador de peso mediano (muy cercano al CEO de la UFC, Dana White), la pelea del 12 de abril en Miami está confirmada. “Es oficial, lo sé a ciencia cierta. No sé si está anunciado como hecho, pero sé que va a ocurrir de verdad. Lo estoy anunciando… Puede que yo pelee en esa cartelera. Es una velada en la que estoy intentando pelear”, ha manifestado el exluchador olímpico. Lo cierto es que, en cuanto a fechas, todo cuadra, ya que habrían pasado seis meses desde el último combate de Illia.

Por otro lado, los rumores acerca del enfrentamiento de Topuria y Makchavev cada vez cogen más fuerza. El ruso viene de defender su título del ligero frente a Moicano en la UFC 311, convirtiéndose en el rival preferido del hispanogeorgiano. Según las últimas declaraciones del entrenador de Islam, Javier Méndez, el daguestaní estaría dispuesto a enfrentarse a El Matador en la International Fight Week, la cual se celebrará en junio.“No sé qué va a pasar, la UFC va a ser la que decida con quien va a pelear Islam Makhachev. Si la compañía dice que hay que pelear con Holloway, con el número 100 del mundo o con Ilia Topuria, Islam no va a decir que no y va a pelear con quien le digan”, ha afirmando Méndez en una entrevista con el comentarista de Eurosport Álvaro Colmenero.

Esto contrasta con lo dicho hace unos meses por el campeón de peso ligero, quien no se mostró dispuesto a un combate frente a Topuria. «Estoy cansado de dar oportunidades a los chicos pequeños. Quiero un segundo cinturón. Es una buena pelea para él, para mí no es nada», confesaba el daguestaní en una rueda de prensa el pasado diciembre. Sin duda, queda claro el conflicto de intereses entre los dos luchadores, ya que el objetivo del hispanogeorgiano no es otro que conseguir el doble campeonato.

En la misma línea, una fuente anónima dentro de la UFC ha declarado que Illia todavía necesita más méritos para hacerse con el cinturón de las 155 libras. Refiriéndose a Makhachev, dicha fuente ha anunciado que “él no quiere pelear con Topuria porque está en un peso inferior, pero si gana más peleas yo creo que la UFC le va a poner con Makhachev. Illia es muy bueno, tiene el mejor boxeo de todos los peleadores de la UFC. Tiene de todo, es capaz de todo, pero sus manos son lo mejor”. Con tantas posibilidades sobre la mesa, las apuestas deportivas en la UFC han empezado a reflejar el debate sobre quién será el próximo rival del daguestaní.

En ese sentido, Dana White, presidente de la UFC, ha expresado que los planes de la organización son que, antes de que se dé el que sería uno de los combates más grandes de la historia, El Matador defienda su título ante Volkanovski este abril en Miami. Así, el factor determinante no es solo el deseo de los peleadores, sino la estrategia de la promotora. De este modo, Topuria aún debe consolidarse en su categoría, aunque la presión del público y el espectáculo que generaría esta pelea podrían acelerar los tiempos.

Por otro lado, no hay que olvidar que los objetivos del ruso (en palabras de su entrenador) son subir de peso. “Islam tiene la habilidad y el talento para ello, estar más musculado e ir a por un legado, como Topuria puede hacer con el peso ligero. También le veo capaz en 185, pero no se lo recomiendo”, ha declarado Méndez.

Por ahora, lo único seguro es que la UFC tiene en sus manos una de las posibles peleas más esperadas del año. Las negociaciones continúan, los rumores aumentan y el público no deja de especular. Todo dependerá de las próximas semanas y de cómo se vayan moviendo las piezas. Eso sí, Topuria lo tiene claro: no tiene en sus planes renunciar al título. “Islam, si quiero, puedo finalizarte. Si quiero, puedo dejarte inconsciente. Lo haré parecer fácil. Nos vemos pronto”, escribió Illia en un tuit tras la victoria de Makhachev ante Moicano. Por el momento, habrá qué ver a cuánto de pronto se refiere.