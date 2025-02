Descontento en el vestidor femenil de WWE camino a WrestleMania

A dos meses de WrestleMania 41, que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU), así se presenta por ahora el cartel del show.

► Nunca se «bookea» a gusto de todos

Aunque WWE amplió el tamaño de WrestleMania programándola en dos jornadas, realmente las oportunidades de exposición para los talentos no han ido en consonancia, pues entre ambas funciones se da cabida a un total de combates similar al que presentaban las entregas del «Showcase of the Inmortals» de una sola noche.

Sin embargo, la reportada frustración de la que nos hacemos eco vendría de más atrás, y se hace evidente observando el manejo soportado por buena parte de las féminas del elenco principal (NXT es otra historia) en los últimos meses. Según revela Sean Ross Sapp, varias gladiadoras están descontentas como consecuencia del uso creativo que se hace de ellas, con algunas que se preguntan por qué parece ponerse mayor esfuerzo en las historias varoniles.

Una luchadora, de la que lógicamente evita dar su identidad, incluso quiso contactar con Sapp para ver si él podía hacer ciertas pesquisas sobre su estatus actual y cómo la ve WWE. Ejemplo que deja entrever cierta falta de comunicación entre talentos y responsables tras bambalinas.

Sapp expuso también que la introducción de nuevos títulos no ha solucionado el problema: una flagrante inconsistencia creativa. Seguidamente, Sapp comentó el caso de Natalya quien desde su renovación apenas ha sido utilizada, sugiriendo que WWE sólo quiso retenerla en pos de evitar una potencial marcha a la competencia.

No hace falta, todo sea dicho, intuir cierto disgusto entre las féminas por esa irrelevancia de los nuevos títulos, si ponemos el foco en Chelsea Green y Lyra Valkyria, Campeona de los Estados Unidos y Campeona Intercontinental, respectivamente. La irlandesa sólo ha disputado una lucha individual desde su conquista, y se saldó con derrota. Mientras, el reinado de la «Hot Mess» está luciendo muy pobre, amén del propio aura de la misma.