Un elemento descartado para el personaje de Undertaker hoy lo emplea Aleister Black

Es inevitable que cada nueva Superestrella de tintes mínimamente oscuros que aparece por las pantallas de WWE se la compare con The Undertaker. Y tras Bray Wyatt, el talento pujante más en boga hoy día bajo estas características es Aleister Black, de quien Triple H ya dijo allá por 2017 que llegaría a ser una figura. Consideración que de momento no responde a su estatus fuera de NXT, si bien aún es pronto para dictar sentencia sobre si «The Anti-Hero» supondrá una nueva víctima de ese infame virus del elenco principal.

► Nuevo eco de The Undertaker en Aleister Black

Pero Black tiene personalidad suficiente para no ser un nuevo Undertaker, sino el primero de su especie. Aunque durante su aparición hoy en WWE The Bump (de la que ya recogimos un extracto), no haya podido evitar desvelar un curioso detalle de su entrada al ring.

Hay una banda que se llama Watain, una banda de black metal, y tienen una actuación en directo que siempre me ha encantado. La estética de esta actuación fue fascinante. Tenía mucho de fuego y de color rojo. Cuando empezamos a idear mi entrada, les enseñé el DVD de la actuación y les dije, ‘este es el tipo de estética que busco’. Y ellos intentaron recrearla en un escenario de WWE. Crearon ese escenario, donde en cuanto las luces se bajan y se encienden las velas, la audiencia sabe qué va a ocurrir. Hicieron un buen trabajo a la hora de calentar a la gente haciéndoles saber lo que va a ocurrir. La estampa cambia. La luz cambia, las velas se encienden, está oscuro, hay niebla y la entrada es completamente diferente. Hablé con Triple H sobre ella y me enseñó una plataforma elevadora. Entonces me dijo, ‘Fue hecha para The Undertaker. Ahora no la usamos, ¿qué opinas? Y le dije, ‘Me la quedo’.

Black no ha viajado a Arabia Saudita para Super ShowDown 2020, pues sus tatuajes no son bien recibidos en aquel país, pero el lunes en Raw recibirá un reto de altura: AJ Styles, a quien enfrentará bajo un mano a mano. Curiosamente, cuando se habla de que el rival de The Undertaker en WrestleMania 36 será «The Phenomenal».