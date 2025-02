Un easter egg en un videojuego es un contenido oculto, un mensaje secreto o una referencia especial que los desarrolladores incluyen intencionadamente para que los jugadores lo descubran. Estos pueden ser guiños a otros juegos, bromas internas, personajes secretos, niveles ocultos o mecánicas inesperadas. Por ejemplo, la guitarra de The Rock en WWE SmackDown vs. Raw 2011) Si seleccionas a The Rock en un backstage brawl, en ciertas áreas puede recoger una guitarra y hacer un gesto especial como si estuviera cantando, en referencia a su faceta de «Rock Concerts».

► Un (no) easter egg

Continuando con «The Final Boss», el desarrollador de WWE 2K25, Bryan Williams, intentó incorporar un easter egg relacionado con el protagonismo de The Bloodline en el juego de este año. Antes de pasar a sus declaraciones a Pro Wrestling Shoot conviene recordar que a lo largo de la historia ha habido un cliché relativo a los luchadores samoanos con respecto a que no debes darles un cabezazo porque entonces el que te harás daño serás tú.

«Una de las cosas que realmente quería incluir y no pude, hablando de cosas tipo easter egg, es que cuando golpeas con la cabeza a un samoano, quería que hubiera esa reacción donde el atacante se lastima en lugar del samoano. ¿Sabes a qué me refiero? No pudimos incluirlo, pero es uno de esos momentos geniales que incluso Jey hizo no hace mucho. No recuerdo quién intentó darle un cabezazo a Jey Uso, y él simplemente lo ignoró (no sold it).»

Everyone has know for years that Samoans have really hard heads. I love that Randy did this.#WWEBacklash pic.twitter.com/uILpYwm8Pw — FirstNameJ0hn (@FirstNameJ0hn) May 4, 2024

¿Les hubiera gustado que ese easter egg se hubiera incluido en WWE 2K25?