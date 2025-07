Derrick Lewis cree que la reciente reorganización en la cima de la división de peso pesado de la UFC podría jugar a su favor.

Mientras se prepara para encabezar el cartel de UFC on ESPN 70 este sábado contra Tallison Teixeira (8-0 MMA, 1-0 UFC), Lewis (28-12 MMA, 19-10 UFC) ha estado barajando la idea de un futuro enfrentamiento con el recién ascendido a campeón de peso pesado indiscutido, Tom Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC).

Aspinall, el antiguo campeón interino, ascendió al estatus de campeón indiscutible tras la retirada de Jon Jones el mes pasado. El destacado británico, que ya ha derrotado a seis de los diez mejores peleadores de la división, ha declarado públicamente que su objetivo es vencer a los diez.

Lewis, de 40 años, actualmente en el puesto n.º 9, estaría encantado de tener la oportunidad de subir al octágono con Aspinall.

«Estoy a la altura de él», dijo Lewis durante una entrevista con MMA Junkie a principios de esta semana. «Sería bueno pelear contra él antes de que todo esté dicho y hecho. Me quedan un par de peleas en mi contrato y me encantaría terminarlo. Sería genial si pudiera. Sería bueno. Hágale saber que necesito pelear contra Tom Aspinall por el cinturón».

Si «The Black Beast» tiene la oportunidad de enfrentarse a Aspinall, sería su tercera oportunidad por el título de la UFC. Lewis fue derrotado anteriormente por el entonces campeón Daniel Cormier en UFC 230 y fue detenido por Ciryl Gane en una pelea por el título interino en UFC 265.

Sin embargo, ambas oportunidades surgieron con poca antelación, y Lewis está emocionado por la posibilidad de entrar en una pelea por el título con un campamento de entrenamiento completo a sus espaldas.

«En realidad, nunca he peleado por el cinturón», dijo Lewis. «Intentaron darme una pelea por el título cuando era Stipe (Miocic), y yo no esperaba la pelea por el título porque tenía una lesión en la rodilla, y terminé peleando contra el gran DC con poca antelación, luego intentaron darme una pelea por el título interino con Gane. En realidad, nunca he peleado por el título con una preparación adecuada para una pelea por el título, y ese tiempo para entrenar y todo eso mentalmente.

«Creo que (Aspinall es un buen rival)», dijo Lewis. «(Noquearlo) es lo único que podía hacer. ¿Qué crees que voy a hacer, someterlo con una llave o algo así? Solo busco noquear a mis rivales. Cada puñetazo que lanzo, busco arrancarles la cabeza. No intento desperdiciar nada».