Derrick Lewis: Todavía puedo estar en el Top 5

El ex aspirante al título de los pesos pesados de la UFC Derrick Lewis ha respondido a las recientes declaraciones de Daniel Cormier sobre su posición en la división.

Durante su conferencia de prensa previa al combate UFC Vegas 68, Lewis opinó sobre por qué aquellos como Cormier dudan de que todavía pueda competir contra la élite.

“Supongo que porque piensan que mi ética de trabajo no está ahí”, dijo Lewis. “Les parece que no me tomo en serio a mí mismo. No les culpo, pero tengo que salir ahí fuera y demostrar a todo el mundo que todavía puedo hacerlo. Todavía puedo estar en el Top 5, me importa un bledo lo que diga DC. He visto esa gilipollez, supongo que tienes que decir eso siempre que tienes el colesterol alto“.

Lewis entra en UFC Vegas 68 en una forma física impresionante, como ha mostrado en sus cuentas de las redes sociales. Parece que se está tomando en serio su acondicionamiento físico mientras busca mantenerse en lo más alto de la división.

Lewis está lejos de ser el único luchador de la UFC que ha tomado excepción a los comentarios al aire de Cormier. Luchadores como Justin Gaethje y Sean O’Malley han acusado a Cormier de parcialidad durante las transmisiones de la UFC.

Lewis tendrá la oportunidad de demostrar que sus detractores, incluido Cormier, están equivocados este fin de semana mientras busca mantenerse invicto en el UFC Apex.