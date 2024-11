Derrick Lewis: «Jon Jones acaba con Stipe Miocic en el primer round»

Derrick Lewis cree que Jon Jones derrota rápidamente a Stipe Miocic. Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) defiende su título de peso completo contra el ex campeón Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) en el evento principal de UFC 309 el 16 de noviembre en el Madison Square Garden en Nueva York.

Jones es un gran favorito en las apuestas sobre Miocic, y Lewis cree que las probabilidades reflejarán con precisión el resultado.

«Creo que Jones lo vencerá en el primer round. Es una locura ver a tanta gente faltarle el respeto a Jones de esa manera, como si no fuera el mejor de todos los tiempos, de verdad. Mucha gente sigue usando estos términos de mejor de todos los tiempos y esto y aquello. Jones ha estado haciendo esto durante tantos años en la cima del nivel contra todos estos oponentes, como los tipos de primer nivel.

“A pesar de que ha tenido todos estos problemas fuera de la UFC, es como si la gente fuera de la UFC no lo supiera, es un 80 por ciento mental lo que hay que tener en cuenta para afrontar estas peleas, y un 20 por ciento físico. Si no tienes la mentalidad adecuada para afrontar estas peleas, no te irá bien. El hecho de que haya pasado por todo eso y aun así haya vencido a estos tipos de esta manera, dice mucho”.

El campeón de peso completo y ex campeón de peso semicompleto Jones es actualmente el peleador número 3 en la clasificación libra por libra de la UFC. Lewis comparte el mismo sentimiento de Dana White sobre la clasificación .

«Por supuesto, es sin duda el número uno libra por libra. Es una locura cómo muchos de estos chicos siguen siendo clasificados libra por libra y ni siquiera han tenido tantas peleas. Piensen en mi racha cuando tenía una racha de seis peleas ganadas y ni siquiera mencionaban que yo estaba en el ranking libra por libra.

«Es una locura que estos muchachos vengan a la UFC ahora, consigan dos o tres peleas y ya superen a todos los que han estado peleando durante años y ya están clasificados libra por libra. Yo pienso: ‘Maldita sea, eso es una total falta de respeto'».

El ex retador al título Lewis (28-12 MMA, 19-10 UFC) regresa contra Jhonata Diniz (8-0 MMA, 2-0 UFC) en la cartelera principal de UFC Fight Night 246 (ESPN+) del sábado en el Rogers Place en Edmonton, Alberta, Canadá.