No pocos de los luchadores recientemente despedidos de WWE están dejando pasar la oportunidad de aprovechar este momento de popularidad para hablar de su futuro, para recordar su paso por la empresa, para mofarse de la misma, en algunos casos. Quien más, quien menos, todos están hablando de lo que está ocurriendo a su alrededor en el comienzo de esta nueva aventura profesional que están experimentando, que van a experimentar en cuanto puedan. Y dentro de todo esto una de las que más está llamando la atención es Deonna Purrazzo, que continúa hablando de sus tiempos como Superestrella.

En concreto, en su entrevista con Fightful, la luchadora comentó la frustración de trabajar en el imperio de Vince McMahon.

"Todo había sido que Chelsea estaba lista para trabajar en televisión y yo no. Quizás volví a pegarme un tiro en el pie porque no lo dejé pasar. Les dije: 'No, esto es parte del problema. He estado pidiendo durante quince o dieciséis meses una oportunidad en televisión y nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho una crítica, si les gusta mi color de cabello, si les gusta mi atuendo, si les gusta esto o esto otro. ¿Y ahora que me dan la oportunidad me están diciendo que es mi culpa que no esté lista para la televisión? Es vuestra culpa'.

"Fue como la última conversación que tuvimos sobre VXT (V de 'Virtuosa', su apodo). No estaba enojada porque Chelsea estuviera en la televisión. Porque quiero que ella también tenga éxito. Tengo grandes amigos por los que haría cualquier cosa y para quienes deseo el mundo. Y tenía claro que no iba a seguir frustrada en esta compañía. ¿Qué sentido tendría? Era la única oportunidad que tenía para tener una historia y no estaba lista. Para mí fue simplemente absurdo".