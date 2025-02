Deonna Purrazzo volverá a RevPro el próximo mes

La lucha libre europea cada vez queda menos de lado para los talentos. Quienes tienen oportunidad, y su contrato lo permite, llevan su arte al otro lado del Atlántico, y últimamente estamos viendo varios regresos a el circuito alternativo gracias al nuevo resurgir de este.

Si el pasado diciembre hablamos de Serena Deeb en RevPro Uprising, días atrás protagonizó titulares Mercedes Moné por su anunciado debut en dicha promotora para el evento High Stakes, el próximo 20 de abril. Y ahora hablamos de otra luchadora de AEW que se dejará ver por RevPro, Deonna Purrazzo. Aunque en su caso, esta ya conoce la casa inglesa, porque formó parte del torneo inaugural del Campeonato Británico Femenil Indiscutible, siete años atrás.

Esperado retorno pues de Purrazzo, quien se medirá en Epic Encounter a una de las mejores gladiadoras de la escena, Kanji, quien precisamente fue la rival de Deeb en Uprising. Y recordemos, «The Professor» salió derrotada.

El 16 de marzo, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra), RevPro presentará nueva edición de High Stakes. He aquí su menú provisional.

Sunday March 16th

The Hangar, Wolverhampton



DEONNA PURRAZZO VS KANJI



