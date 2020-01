Hace poco parecía que Chelsea Green podría entrar a las marcas principales de WWE casi sin haber tenido tiempo de mostrarse en televisión en NXT. No sólo estaba haciendo apariciones sino que estaba luchando en Raw o Main Event. Pero finalmente confirmamos que se quedará en la marca amarilla. De hecho, es la primera clienta de la Robert Stone Brand. Un día tendrá la oportunidad de asentarse como una Superestrella de la marca roja o de SmackDown, pero no será tan pronto como parecía.

► Deonna Purrazzo va tras Chelsea Green

Ahora vemos que Deonna Purrazzo está siguiendo sus pasos, o al menos eso parece. Como Green, tampoco ha tenido demasiadas oportunidades de salir en la pantalla del show de Triple H, aunque sí ha trabajado mucho en house shows. Pero al mismo tiempo disputó no hace mucho un combate en Raw. Y ahora sabemos que anoche debutó en Main Event. Ella misma lo anunció en Twitter.

«¿Me echan de menos? Miren Main Event esta semana«.

Si tenemos en cuenta lo ocurrido con Green, entendemos que Purrazzo solo está haciendo unas cuantas apariciones más allá de la marca amarilla para mostrarse a toda la fanaticada un poco y regresar a la misma para continuar con su carrera en el programa de los miércoles. Por lo tanto, no esperamos que esta aventura le dure mucho tiempo. También cabría preguntarse si será la segunda clienta de Robert Stone.

Cabe mencionarse además que la semana pasada iba a formar parte de la campal para determinar a la nueva retadora al Campeonato Femenil NXT en televisión, pero finalmente no lo hizo. Fightful Select informa que todo se debe a que en la empresa todavía no saben qué van a hacer con ella. En este momento están valorando qué camino va a tomar su carrera y no han tomado ninguna decisión. Esto indica que en realidad podría no seguir todos los pasos de Green y quedarse en Raw, o en SmackDown si así se decide. Lo veremos próximamente.