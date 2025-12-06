Deonna Purrazzo se convierte en la primera Campeona Pure ROH

La final del torneo por el Campeonato Pure Femenil de ROH representó un choque generacional entre Billie Starkz y Deonna Purrazzo, dos luchadoras con estilos opuestos pero igualmente eficaces. Ambas llegaron al encuentro preparadas para un combate donde la técnica sería determinante y cada error, un riesgo elevado.}

La tensión aumentó apenas sonó la campana, con las dos gladiadoras extendiendo el Code of Honor antes de intentar inclinar una contienda que se desarrolló bajo las estrictas reglas de la lucha pura.

Billie intentó atacar inmediatamente después del saludo inicial, pero Purrazzo la atrapó en un Fujiwara Armbar, obligándola a gastar su primer rope break. Un nuevo intento de Deonna por cerrar la llave terminó con Billie escapando mediante un pin. Starkz tomó impulso y castigó dentro y fuera del ring, hasta que falló un antebrazo y se golpeó contra el poste, momento que Purrazzo aprovechó para atacarla de espaldas contra la mesa de comentaristas y, ya en el ring, cerrar el Koji Clutch. Billie resistió, pero recibió un lariat que la dejó vulnerable.

► Momentos clave del encuentro

La veterana aprovechó la vulnerabilidad y atrapó los brazos de Starkz contra las cuerdas, que ya no podían salvarla. Billie logró impulsarla para liberarse y buscó una nueva Swanton, pero Deonna la atrapó en un pin, transicionó al Venus de Milo y conectó rodillazos al rostro hasta forzar la rendición de su rival.

► ¿Qué pasará ahora?

Con su victoria, Deonna Purrazzo inaugura la era del Campeonato Puro Femenil de ROH y se posiciona como referente inmediato de la división y habrá que esperar para saber qué sucederá con el título y sus próximas rivales.