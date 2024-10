Deonna Purrazzo recuerda WWE: «Tuvimos que rehacer la lucha»

En WWE nunca se vio a la Deonna Purrazzo de TNA, donde fue Campeona Mundial, y en la actualidad de AEW. ¿Cómo recuerda «The Virtuosa» aquella época? De ello habla la luchadora en su reciente entrevista con el popular Chris Van Vliet en Insight mientras busca su camino hacia el título de la casa Élite.

► Demasiado pronto

«No estaba lista para esas oportunidades. Es gracioso porque esa lucha con Brooke Tessmacher sucedió, y literalmente dos semanas después me pidieron que fuera un extra y una Rosebud en WWE. Así que conduje hasta Hartford para Monday Night Raw dos semanas después, y fue como, otra vez, ‘Dios mío’. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, y casi no estaba preparada para ello.»

«Inmediatamente después tuve oportunidades en NXT, y fue entonces cuando realmente pensé que podría ser firmada, que era una posibilidad real. A finales de 2015 y principios de 2016, estaba en NXT en las grabaciones cada dos semanas. Estaba allí 24/7, pagando mis propios vuelos, endeudándome activamente solo para poder estar en Orlando, Florida, y luchar para NXT. Y fue entonces cuando pensé: creo que puedo tomar las críticas que estoy recibiendo. Puedo seguir entrenando. Puedo ir a Japón. Estaba trabajando con ROH en ese momento, y todas esas pequeñas piezas realmente empezaban a unirse en ‘The Virtuosa’, Deonna Purrazzo, las primeras etapas de lo que estaba convirtiéndome, alguien que podría ser firmada.»

► ¿Por qué no la firmaron?

«Esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Siempre me decían que era una morena de cinco pies y dos pulgadas, y había muchas como yo en las independientes. Era como, ¿cómo te haces comercializable? ¿Cómo te conviertes en algo más que una morena de cinco pies y dos pulgadas? En ese momento era algo realmente difícil de escuchar, porque es como, no puedo cambiar mi altura. Podría cambiar el color de mi cabello, pero para mí, la luchadora que soy es la luchadora que soy. Entonces me decían que querían que fuera más italiana. ¿Querían que aprendiera italiano? Podría intentar hacer eso. Dime algo más que mi apariencia física. Y durante mucho tiempo, no podían. Y sí, después de mi tryout, me fue muy bien. Recibí comentarios positivos. Eso fue en febrero de 2016, y me dijeron: ‘Tenemos demasiadas como tú en este momento. Sigue haciéndote un nombre y tal vez las cosas den la vuelta’.»

► Una experiencia de aprendizaje

«Oh Dios, absolutamente. La lucha que tuve con Bayley en NXT. No recuerdo cuánto tiempo nos dieron para la lucha, pero literalmente, justo antes de que saliéramos por la cortina, nos dijeron: ‘Tienen que cortar un minuto’, y ella dijo: ‘No hay problema’. Vino hacia mí y me dijo: ‘Hagamos esto, esto y esto’. Y yo solo estaba como, ‘lo que quieras hacer, está bien’, y me guió durante toda la lucha en el ring. Hubo incluso un momento que recuerdo en el que no escuché lo que dijo, así que simplemente hice lo siguiente que tenía que hacer, y ella lo siguió. Incluso esos momentos te enseñan que, si ella puede manejar eso y salir ahí sin problemas, porque está entrenada para eso, yo quiero llegar a ese nivel. Quiero sentirme tan cómoda que nada me pueda desconcertar, que nadie me pueda sacar de mi juego.»

► Nia Jax

«Amo a Nia, y siempre ha sido muy generosa con sus oponentes. Recuerdo que creo que fue su segunda lucha en NXT después de debutar. Era conmigo, y yo estaba intimidada, porque pensé, ‘Dios mío’. Ella es nueva, yo soy nueva, esto podría salir muy mal. Sarah Amato ayudó a producir, Triple H estaba en el ring ayudando a producir. Ella absorbía todo como una esponja. Me dio algunas cosas, mucho más de lo que necesitaba en ese momento. Y luego lo hicimos de nuevo cuando re-debutó en Raw después de Mania en 2020, y fue tan cómodo porque ya nos conocíamos y ya habíamos hecho esto. Incluso entonces, me dio demasiado. Nos hicieron rehacer la lucha. Creo que es una gran persona, y estar en esos momentos con ella fue realmente emocionante para mí. Me gusta ver ese desarrollo, y estuve muy agradecida de ser parte de ello.»