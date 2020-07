Aunque fue despedida el pasado 15 de abril en medio de la pandemia por este nuevo coronavirus, Deonna Purrazzo no se vio afectada por su salida de WWE, al contrario, declaró haber estado feliz porque llevaba meses batallando con ella misma para que se decidiera acerca de si pedir o no su liberación contractual.

