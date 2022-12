Deonna Purrazzo juega con su regreso a WWE

Celebrado el pasado 18 de noviembre, Over Drive fue uno de los mejores shows de Impact Wrestling en 2022, combinando grandes combates con episodios narrativos que sirvieron para generar interés camino hacia Hard To Kill 2023.

Durante Over Drive, Mickie James sumó otra victoria dentro de su particular «Último Rodeo», a costa de Taylor Wilde. Pero en el poscombate, Deonna Purrazzo salió al ring y propuso a James que ambas se midieran, cosa que sucedió anoche como estelar del primer episodio formal del programa televisivo de Impact tras Over Drive.

Y una vez más, Mickie James triunfó ante Purrazzo, gladiadora que no sabe lo que es vencer a «Hardcore Country», saliendo derrotada en las tres ocasiones que se han enfrentado individualmente (Bound For Glory 2021, Hard To Kill 2022 y la citada de este jueves).

► La «casa» de Chelsea Green

Esta derrota potencia una reciente dinámica negativa en la estancia de Purrazzo dentro de Impact, tal vez la peor desde que compite para la compañía. El pasado octubre, durante Bound For Glory, perdió junto a Chelsea Green el Campeonato de Parejas Knockouts, y por si fuera poco, «Hot Mess» dijo adiós a Impact tres semanas atrás, quedándose sin un importante apoyo.

El segmento donde Green dijo marcharse a «casa», frustrada tras, precisamente, caer en mano a mano ante Mickie James, desató especulaciones sobre un regreso de esta gladiadora a WWE. Recontratación que Dave Meltzer prácticamente confirmó hace dos semanas, si bien Green aún no ha hecho acto de presencia por las pantallas del Imperio McMahon.

Y las palabras de Green cobran relevancia en las últimas horas como consecuencia del siguiente tuit de Purrazzo.

Hey @ImChelseaGreen, you got room at home for me? — The Virtuosa (@DeonnaPurrazzo) December 2, 2022

«Oye, Chelsea Green, ¿tienes habitación en casa para mí?»

Haciendo caso a reportes del pasado verano, el actual contrato de Purrazzo con Impact concluye a finales del presente año. Tendría sentido, pues, que «The Virtuosa» avance un retorno a WWE, producto del que logró ser despedida en 2020, luego de meses buscando su liberación, y en el que, según sus declaraciones, se le consideraba problemática.