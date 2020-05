En abril pasado, Deonna Purrazzo fue liberada de su contrato con WWE NXT después de meses de no hacer mucho, a pesar de pedir mucho más. Debido a la naturaleza de su contrato, la luchadora solo tenía una cláusula de no competición de 30 días, los cuales ya expiraron, convirtiéndose así en una agente libre.

No le tomó mucho tiempo a Deonna Purrazzo encontrar un nuevo hogar de lucha libre profesional, ya que ha oficialmente ha regresado a Impact Wrestling. En el episodio de Impact Wrestling de esta noche, se transmitió un video promocional de Purrazzo.

"Soy la Virtuosa. ¿Sabes lo que eso significa? Permíteme explicarte. Expreso una habilidad técnica sobresaliente. Tengo un aprecio cultivado por la excelencia artística. A diferencia del humano promedio, he podido despejar mi mente y acceder al espacio previamente ignorado."

"Para ser verdaderamente virtuoso, he formulado la ecuación perfecta para el éxito que implemento con precisión. Un entrenamiento único que no solo radica en la técnica, sino en los movimientos intermedios, lo que permite que mis reacciones no estén dentro del estímulo, sino que estén dentro mi conocimiento subconsciente. Soy Deonna Purrazzo, la Virtuosa".