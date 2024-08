«The Virtuosa» Deonna Purrazzo se convirtió en agente libre a finales de 2023 al salir de TNA. A primeros de 2024, se unió a AEW. Pero tuvo dudas con WWE, donde había trabajado de 2014 a 2020 sin alcanzar el éxito esperado; en la Total Nonstop Action fue Campeona Mundial, mientras que en la casa Élite se está construyendo un nombre.

► Las dudas sobre WWE

«Sí, lo hice. Llegó un momento, unas semanas antes de convertirme en agente libre, en el que hablé con todo el mundo. Hablé con Triple H y William Regal. Obviamente, también hablé con Tony Khan. Estaba tratando de decidir cuál era la mejor opción para mí. Sentía que, antes de ir a NXT por primera vez, debía haber estado en All In. Se suponía que iba a hacer todas esas cosas geniales y volver a Japón. Renuncié a todo eso para ir a NXT. No funcionó. Estaba muy amargada por eso, pero simplemente no salió como esperaba. Aprendí mucho sobre mí misma. Estaba dudosa de volver a esa situación, sabiendo cómo me habían tratado. Quería evitar eso a toda costa. Sentía que no había confianza suficiente para desperdiciar una oportunidad realmente grande que sabía que tenía con AEW. Quién sabe, en retrospectiva, si no hubiera ido a NXT, si hubiera estado en All In, tal vez habría estado en AEW desde el principio. Podría haber estado aquí durante cinco años y medio o seis. Estaba realmente preocupada de estar renunciando a algo realmente grande por algo cuyo resultado potencial ya conocía», revela la luchadora a Stephanie Chase.

► Una lucha con Mercedes Moné

En la misma entrevista, Deonna compartió su deseo de enfrentar a Mercedes Moné, la Campeona TBS de AEW y Campeona Strong de NJPW:

«Nunca nos habíamos cruzado antes. Obviamente, nos conocíamos y si estaba en Raw o SmackDown o era una extra, nos saludábamos, pero en términos de conocernos realmente y compartir un vestuario, luchar una contra la otra, eso nunca había pasado. Siento que eso está en mi lista de deseos. Mi combate soñado con ella sería una lucha de sumisiones. Ambas hemos cimentado nuestras carreras como especialistas en sumisiones. Ella ha ganado campeonatos en todo el mundo con su sumisión, y yo también. Si trabajáramos juntas, ese sería mi combate ideal, una lucha de sumisiones con Mercedes Moné.»

¿Qué opinas de Deonna Purrazzo en AEW?

