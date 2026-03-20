En una noticia bastante interante, se ha podido saber que el gran basquetbolista Dennis Rodman, será inducido al Salón de la Fama WWE Clase 2026.

► Dennis Rodman, al Salón de la Fama WWE 2026

La noticia la anunció Shams Charania de ESPN, y fue confirmada posteriormente por WWE por medio de este comunicado de pensa:

“Dennis Rodman será incluido en el Salón de la Fama de WWE, Clase 2026.

«Hoy más temprano, ESPN, a través de Shams Charania, anunció que Dennis Rodman será inducido al Salón de la Fama de WWE como parte de la clase de 2026.

«Cinco veces campeón de la NBA y pieza clave en los icónicos equipos de los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, Rodman acaparó los titulares deportivos cuando se alineó con el New World Order en WCW en 1997. Conocido como ‘Rodzilla’, hizo equipo con Hulk Hogan para enfrentar a Lex Luger y The Giant en el muy publicitado evento estelar de WCW Bash at the Beach.

«Tras la victoria de Chicago sobre Utah Jazz en el Juego 3 de las Finales de la NBA de 1998, Rodman famosamente se ausentó de una práctica de los Bulls para aparecer en WCW Monday Nitro en Detroit, donde él y Hogan atacaron a Diamond Dallas Page. Rodman volvió a hacer equipo con Hogan para enfrentar a su rival en la cancha, Karl Malone, junto a DDP en WCW Bash at the Beach 1998.

«Rodman también tuvo un combate memorable contra la leyenda ‘Macho Man’ Randy Savage en WCW Road Wild en 1999.

«La ceremonia del Salón de la Fama de WWE 2026 se llevará a cabo el viernes 17 de abril en Las Vegas como parte de la semana de WrestleMania 42”.

Dennis Rodman debutó en el ring junto al legendario «Hollywood» Hulk Hogan, como parte de NWO, cayendo ante Lex Luger y The Giant en WCW Bash At The Beach 1997. En este mismo PPV, un año después, Rodman y Hogan vencieron a DDP y Karl Kalome.

En WCW Road Wild 1999, Randy Savage venció a Rodman en una lucha hardcore. Y entre julio y agosto del 2000 tuvo sus últimas luchas: tres derrotas ante Curt Hennig en la empresa independiente iGW Superstars Of Wrestling, en eventos realizados en varias ciudades de Australia.