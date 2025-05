De Demonios y Diosas: Lyra Valkyria conecta con Finn Bálor

Lyra Valkyria se une a Finn Bálor como embajadora del folklore irlandés y de la mitología celta en la WWE.

Las dos Superestrellas, que nacieron a menos de una hora de distancia, están conectadas en la lucha libre, como revela la presente Campeona Intercontinental en una reciente entrevista con nuestro compañeros Chris Van Vliet.

“En el circuito independiente luchaba bajo el nombre de Valkyrie. No está basado en el personaje de Marvel ni en un pájaro. En realidad viene de mi libro favorito, escrito por un autor irlandés . Lo descubrí cuando tenía 12 años. La protagonista también tenía 12, vivía en Dublín y comenzaba una vida secreta en la que tenía que adoptar un nuevo nombre, y eligió ‘Valkyrie’.

Finn Bálor y su personaje del demonio también se inspiran en la mitología irlandesa . The Morrigan básicamente se transforma en un cuervo o un ave negra, sobrevuela el campo de batalla y decide quién ganará la guerra.

Luego, al pasar al roster principal, tuve que cambiar de nombre. Contacté al autor del libro, Derek Landy, que es irlandés, y él me sugirió un personaje llamado The Morrigan . Yo ya lo conocía un poco: es como una valquiria irlandesa de la mitología celta.

Así que empecé con eso, y hasta que llegué a WWE nunca usé ningún tipo de imaginería asociada con las valquirias . Entonces pensé: ‘Bueno, tal vez debería usarla’. Así que para NXT UK me puse un equipo con ese estilo de valquiria.

Pensé: ‘Eso es genial’. Me metí de lleno en ese mundo. Es una guerrera muy poderosa que se transforma en cuervo. Me encantó. Está relacionada con la idea de la valquiria, así que sigue conectada con mi libro y mis intereses, y además me encanta la mitología. Así que sí, de ahí viene todo esto.”