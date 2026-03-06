Demolition revela que como The Undertaker les anunció que entrarían al Salón de la Fama

El legendario equipo Demolition finalmente tendrá su lugar en el Salón de la Fama de WWE en 2026, pero la manera en que Bill “Ax” Eadie y Barry “Smash” Darsow se enteraron del reconocimiento fue completamente inesperada. Ambos luchadores compartieron la historia durante su podcast DEMOPOD, donde recordaron el momento en que recibieron la noticia.

Según explicaron, todo comenzó como una reunión virtual aparentemente rutinaria con representantes de WWE. La llamada, realizada por Zoom, tenía como objetivo mostrarles nuevos productos oficiales relacionados con la marca, incluidos prototipos de figuras de acción y otras piezas de merchandising.

► La sorpresa llegó cuando apareció The Undertaker

Durante la conversación, la situación cambió de forma repentina cuando apareció The Undertaker en la llamada. Fue entonces cuando el miembro del Salón de la Fama les comunicó personalmente que serían inducidos ellos también.

“Cuando recibes la llamada de The Undertaker y te dice ‘quiero que entrenéis en el Hall of Fame’, eso es algo enorme.”

Por su parte, Ax explicó que en ningún momento imaginaron que ese encuentro virtual terminaría con un anuncio tan importante.

“La llamada original era para enseñarnos nuevo merchandising: figuras, ropa y ese tipo de cosas. Y de repente Undertaker intervino y nos sorprendió con el anuncio”, comentó.

► La inducción iba a anunciarse meses antes

El equipo también reveló que WWE tenía planeado hacer el anuncio mucho antes. La idea era oficializar su ingreso durante un evento vinculado a Royal Rumble en Montreal.

Sin embargo, una intensa tormenta de nieve impidió que ambos pudieran viajar para participar en el acto.

“Estábamos listos para ir a Montreal después de un show en Atlanta, pero llegó aquella gran nevada y tuvimos que cancelarlo. La idea era hacerlo en directo allí”, recordaron.

► Demolition será parte de la clase 2026

La ceremonia del WWE Hall of Fame 2026 se celebrará el próximo 17 de abril en Las Vegas, como parte del fin de semana de WrestleMania. En esa clase también figuran nombres importantes como Stephanie McMahon y AJ Styles.

Aunque todavía no se ha confirmado quién será el encargado de presentarlos en el escenario, Smash aseguró que el proceso ya se encuentra en marcha y que la elección final dependerá de un comité interno de WWE.