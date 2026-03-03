Demolition al Salón de la Fama WWE 2026

Ya hay cuatro miembros para el Salón de la Fama WWE Clase 2026. Primero fue Stephanie McMahon, luego AJ Styles, y ahora, The Undertaker ha anunciado a dos miembros más.

► Demolition estará en el Salón de la Fama WWE Clase 2026

Se trata de Ax (Bill Eadie) y Smash (Barry Darsow), del poderoso dúo conocido como Demolition. Así fue el anuncio de The Undertaker, quien en videollamada con Ax y Smash, les dio la gran noticia:

The Undertaker: «Tengo algunas noticias, hombre… Es mi distinguido honor el darle la bienvenida a ustedes dos, Demolition, Ax y Smash… ¡Al Salón de la Fama WWE Clase 2026! ¡Felicitaciones, chicos!»

Smash: «¡Increíble! Bueno, gracias mi amigo, aprecio eso… No sé qué decir, para ser honesto contigo».

Ax: «¡Oh, Dios mío! Es un gran honor. ¡Estaremos allí!»

The Undertaker: «¡Increíble, muchachos! ¡Felicitaciones, bien merecido!»

Congratulations to Ax & Smash of Demolition and welcome to the WWE Hall of Fame Class of 2026. #WWEHOF pic.twitter.com/iDWqIQoYeY — Undertaker (@undertaker) March 2, 2026