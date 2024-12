Demetrious Johnson y lo mejor que le ha pasado

«Mighty Mouse» explicó a Damon Martin, de MMA Fighting, hace unos días que su traspaso a ONE Championship le permitió tener solvencia económica por primera vez en su vida, a pesar de su larga y exitosa permanencia en la UFC.

«ONE Championship es lo mejor que me ha pasado nunca», declaró Johnson a MMA Fighting. «La razón por la que digo esto es por múltiples frentes. Obviamente, la demanda [antimonopolio UFC] acaba de ir a preliminar [aprobación] y recuerdo que alguien dijo que usted toma el 23 por ciento de lo que sea que hizo en la empresa y eso es lo que sería.

«Ese marco de tiempo desde 2011 hasta 2017, tuve 17 peleas. Creo que 12 de ellas fueron peleas de campeonato mundial y cinco de ellas no lo fueron. Así que hice todos los cálculos, hice todas esas cosas y yo estaba como ¿qué carajo? ¿Eso es todo lo que hice? Anoche estaba en la cama haciendo cuentas. Estaba como Dios, estoy hecho polvo».

Johnson compitió en la UFC entre 2011 y 2018. Se consolidó como el mejor peso mosca del mundo, defendiendo el oro un récord de 11 veces.

El estadounidense luego se mudó a ONE en 2019, donde ganó el Gran Premio Mundial de MMA de Peso Mosca de ONE y el Título Mundial de MMA de Peso Mosca de ONE. Luego se retiró como rey el pasado mes de septiembre en una emotiva despedida en ONE 168: Denver.

► Demetrious Johnson no tiene interés en volver a las MMA

La carrera de Demetrious Johnson, durante mucho tiempo rey del peso mosca de la ONE, está acabada.

La superestrella estadounidense ha dicho que no hay ninguna posibilidad de volver a este deporte. Johnson disfruta ahora pasando más tiempo con su familia, creando sus negocios en Internet y desarrollando su podcast.

Sus nuevas pasiones pueden venir sin riesgo de lesión, pero Johnson también está abierto a la sumisión grappling en ONE Championship. Hasta que eso ocurra, sin embargo, uno de los considerados como GOAT de las MMA se limita a disfrutar de su nueva vida.