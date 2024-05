La carrera de Demetrious Johnson en la UFC fue nada menos que legendaria y es probable que nunca se repita en la división de peso mosca.

Sin embargo, a pesar de todo su éxito, «Mighty Mouse» nunca se convirtió en una estrella o un nombre familiar durante su tiempo en la promoción.

Cuando abandonó la UFC en un intercambio con ONE Championship allá por 2018, lo hizo con la esperanza de competir en otro lugar para variar y ser más valorado.

Como ex campeón de peso mosca de UFC y actual campeón de ONE, Johnson ha estado en la cima en ambas promociones y cree que hay una gran diferencia entre sus experiencias.

► Demetrious Johnson dice que es tratado como un «compañero» en ONE Championship

Johnson dice que el mayor punto de diferencia entre su tiempo como campeón en dos promociones diferentes es la forma en que fue tratado.

Durante un reciente episodio de su MightyCast, el peso ligero de la UFC Renato Moicano le preguntó acerca de lo que ha cambiado desde que hizo el traslado a ONE Championship.

Johnson dijo que durante su tiempo en la UFC, no recibió algunos de los beneficios que deberían venir con ser un campeón. En cambio, en ONE cree que se le ha tratado como a alguien que tiene voz y voto en el progreso de su carrera.

«Mighty Mouse» se refirió concretamente a cómo, a pesar de ser campeón de la UFC, nunca pudo ganar dinero extra peleando en grandes carteles.

«¿Ser campeón? Te diré una cosa, el dinero es mejor [en ONE]. Sinceramente, creo que para mí, cuando Dana White dice: ‘Oh, si te conviertes en campeón de la UFC, te conviertes en socio’, no creo que eso sea cierto. Pero, cuando me convertí en campeón con ONE Championship, me siento como un socio»

«Me siento como cuando negociamos, cuando estamos hablando de mi próxima pelea, cuando yo iba a luchar contra Adriano (Moraes) la tercera vez, que eran como, ‘Hey, queremos hacerlo en Colorado, ¿qué te parece? Y yo dije: ‘Creo que es un sitio estupendo, hagámoslo realidad’. Sólo siento que tengo más que decir así que cuando yo era un campeón en ONE Championship que cuando estaba en UFC»

«Al igual que yo era un campeón de UFC, ‘Oh usted consigue puntos par per view,’ mi negro a** estaba en UFC Fox 8 y 6 y 12 y 34, y no puntos de pago por evento, a la derecha, y siempre es un argumento. Y creo que hay otros que podrían decir lo mismo y hay otros campeones por ahí que consiguieron los puntos de pago por evento que querían y todas esas cosas, así que esa es mi experiencia, pero tu experiencia podría ser totalmente diferente.«