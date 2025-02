Demetrious Johnson: «Strickland debería tragarse el orgullo y cambiar de estilo»

Demetrious Johnson cree que algo debe cambiar en el estilo de pelea de Sean Strickland después de UFC 312. Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) perdió ante el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) por segunda vez, esta vez de manera mucho más definitiva cuando perdió por decisión unánime en el evento principal del sábado en el Qudos Bank Arena en Sydney.

Después de perder su primera pelea por decisión dividida en UFC 297, muchos esperaban un Strickland mucho más agresivo. Sin embargo, Strickland terminó siendo superado por Du Plessis, y Johnson alienta al ex campeón a modificar su estilo de pelea o el deporte lo pasará por alto.

«Sé que ustedes siempre dicen que odio a Sean Strickland, pero no es así. Básicamente, lo digo como lo veo. Sean Strickland tiene un estilo del que no se desviaría. Ya sea que esté perdiendo una decisión de cinco asaltos, o si está ganando una decisión de cinco asaltos, no se desviará de ese estilo ‘Philly Shell’, con ese hermoso jab que tiene, junto con un 1-1-2 y un 1-1-wide 4. No se desviará de eso: los teeps y las patadas de empuje.

“Ha practicado ese estilo desde el principio, en los últimos cuatro años de su carrera, y lo seguirá haciendo durante los próximos años de su carrera. Para mejorar en este deporte, tienes que tomarte el tiempo, tragarte el orgullo, tragarte el ego y ponerte en una posición en la que te vas a obligar a evolucionar, mejorar y aprender nuevas herramientas. Esa es la única forma de convertirte en un mejor luchador en este deporte. De lo contrario, los más jóvenes, que se tomarán el tiempo para evolucionar y mejorar, siempre te van a ganar”.