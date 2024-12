Demetrious Johnson reacciona al llamado de Alexandre Pantoja en UFC 310

No parece que ni siquiera el imparable Alexandre Pantoja pueda sacar del retiro a la leyenda del peso mosca de UFC Demetrious Johnson.

Pantoja mejoró aún más su legado en el escenario más importante de las artes marciales mixtas este fin de semana, al emerger victorioso del evento principal de PPV UFC 310 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Habiendo comenzado su reinado con defensas exitosas contra Brandon Royval y Steve Erceg después de destronar a Brandon Moreno en 2023, «El Caníbal» se enfrentó a un desafío único el sábado por la noche. Compartiendo la jaula con él estaba un recién llegado a la promoción, Kai Asakura.

El ex campeón de peso gallo de Rizin llegó con un currículum impresionante y mucha expectativa, y un rodillazo volador temprano confirmó que la estrella japonesa era una incorporación emocionante a la división. Pero no fue así para Asakura en su debut, ya que cayó por sumisión ante Pantoja en el segundo asalto .

Con eso, Pantoja se ha colocado firmemente entre los mejores de todos los tiempos y ha provocado cierta incertidumbre sobre las opciones de nuevos oponentes en 2025. Sin embargo, propuso una solución a eso durante su entrevista en el Octagon, llamando a «Mighty Mouse».

Johnson, quien disfrutó de un reinado récord de seis años en peso mosca en UFC antes de encontrar el éxito en ONE Championship, reaccionó rápidamente a los comentarios de «El Caníbal», reiterando que tiene la intención de mantener el retiro que anunció en ONE 168 en Denver el pasado septiembre .

«Chicos, me ofrecieron 2 millones de dólares por pelear. Lo rechacé. Ya no me interesa pelear más. Pronto saldrá un video de YouTube».

Por supuesto, más allá de la falta de interés de Johnson en volver, estaría el pequeño asunto de su situación contractual con ONE, la organización de artes marciales más grande de Asia. La probabilidad de que la promoción y su CEO, Chatri Sityodtong, liberen a “Mighty Mouse” para un regreso a UFC contra Pantoja parece extremadamente remota.