Demetrious Johnson: «Pantoja no parecía mejor luchador que Erceg»

«Demetrious Johnson no está convencido del campeón de peso mosca de UFC Alexandre Pantoja». Pantoja (28-5 MMA, 12-3 UFC) retuvo su título de peso mosca al superar a Steve Erceg en el evento principal de UFC 301 del sábado en Farmasi Arena en Río de Janeiro.

Johnson cree que Erceg (12-2 MMA, 3-1 UFC) se inclinó demasiado en el juego de Pantoja, lo que le costó.

«Literalmente, simplemente delató la pelea al tratar de luchar contra un tipo que no puede boxear. Esto es lo más importante: creo que proviene de la experiencia de Erceg, simplemente de no tener experiencia en acabar con alguien cuando sabes que le estás dando una paliza.

“Fin de la pelea, gran pelea. Creo que Erceg le dio esa pelea a Pantoja. Creo que si Erceg hubiera dado un paso detrás de su jab y hubiera dejado de luchar con él, habría estado bien”.

Johnson cree que Erceg infligió más daño que Pantoja, quien fue cortado en canal gracias a un codazo del australiano. Después de ver la pelea, el ex campeón de peso mosca de UFC, Johnson, no vio a Pantoja un paso por encima de Erceg como peleador.

«Me impresionó Steve Erceg. Honestamente pensé que Alex Pantoja iba a recuperarlo y acabar con él. Steve Erceg fue el mejor pegador. Hizo mucho más daño en esa pelea contra Alex Pantoja. Creo que Steve Erceg simplemente no se puso en marcha mucho antes. Sentí que tomó algunas malas decisiones en la pelea. … Steve Erceg estaba destrozando a Alex Pantoja en los pies. Alex Pantoja estaba ensangrentado.

“Sí, Steve estaba siendo golpeado, pero esos golpes no fueron lo suficientemente significativos como para que Steve se preocupara por su enfrentamiento. Luego Steve dispararía una doble pierna contra el mejor luchador, el mejor luchador. Eso es lo que sentí que le permitió a Alex Pantoja permanecer en la pelea y ganar la pelea. Cuando estaba viendo la pelea, no sentí que Alex Pantoja fuera un mejor peleador. Él es el campeón. Su lucha es su punto más fuerte. Pero si lo mantienes alejado de sus ataques, puedes aprovecharte de él”.

Johnson señaló a los recientes campeones de peso mosca de UFC, Deiveson Figueiredo y Henry Cejudo, como peleadores más impresionantes que Pantoja durante su carrera.

“Cuando miro a los campeones anteriores, cuando miro a Figueiredo, es un campeón absolutamente asombroso. (Tenía) poder, gran atletismo. Cuando miro a Henry Cejudo, se mueve, y se mueve tan bien que está acabando con la gente.

“Y cuando me miro a mí mismo, me estaba moviendo, acabando con la gente. Y luego, cuando miro a Pantoja, es casi como si estuviera superando la pelea. No está sobresaliendo en la pelea. No es que se esté volviendo más fuerte a medida que avanza la pelea”.