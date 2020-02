Demetrious Johnson: «ONE Championship es mi última organización»

Demetrious Johnson no planea abandonar ONE Championship. El ex campeón de peso mosca de UFC fue cambiado a la promoción con sede en Singapur por Ben Askren en 2018. Desde entonces, ganó el Gran Premio de peso mosca y está listo para pelear por el título de peso mosca más adelante este año.

Aunque muchos fanáticos quieren verlo en América del Norte, ha dejado en claro que no planea abandonar ONE Championship.

« Estoy tratando de hacer algo de mí mismo aquí en Asia. Y si puedo obtener otra pieza de oro, fantástico. Si no, espero realizar algunas actuaciones espectaculares. Peleando en NorteAmérica durante casi la mayor parte de mi carrera y cada vez que viajo a Asia, dicen: «¿Puedes venir aquí y pelear por nosotros?» Queremos verte pelear en vivo, queremos ver peleas en vivo. ‘Estoy como’ OK, tal vez algún día lo haré ‘. Ahora estoy aquí peleando en vivo por ellos. Así que les estoy dando lo que querían .

“Me retiraré en ONE Championship. Esta es mi última organización. Me encanta esta organización. Me encanta todo lo que representan, me encanta cómo cuidan a los atletas, así que esta es mi última organización. Eso es todo. Una vez que termine, me retiro. Me pregunto: He terminado, paz, porque no hay nada más que pueda probar para NorteAmérica. Realmente no lo hay».

El objetivo en este momento para Demetrious Johnson es ganar el cinturón de peso mosca a continuación. Después de eso, planea defenderlo el mayor tiempo posible. También dice que se jubilará en cinco años.

«Me doy cinco años más. Todo depende del cuerpo, ¿verdad? Me gusta, tengo 32 años el año pasado. Peleé tres veces el año pasado. Creo que probablemente pelearé dos veces este año. Entonces, mientras mi cuerpo esté sano, me estoy divirtiendo con él, y lo estoy disfrutando, solo voy a seguir adelante. Pero si empiezo, ya sabes, quedar noqueado, tener CTE y conmociones cerebrales y huesos rotos, me parece que esto no vale la pena. Me enfocaré en mí mismo».

«Solo estoy siendo realista. ¿Sabes a lo que me refiero? Tengo 33 años de edad. Si pongo cinco años en ONE, eso es lo que tendré, tendré 38 años si mis cálculos son correctos. Correcto, correcto, 38, 39. Entonces diría, ‘Sí, ya terminé. Creo que he terminado».