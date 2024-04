Demetrious Johnson habla sobre un posible regreso a UFC

El campeón de peso mosca de ONE, Demetrious Johnson, compartió recientemente su opinión sobre la posibilidad de un regreso de UFC.

«Mighty Mouse» dominó la división de 125 libras de UFC durante años antes de perder el oro de peso mosca ante Henry Cejudo por una controvertida decisión dividida en agosto de 2018. Más tarde ese año, Johnson fue transferido a ONE Championship a cambio de Ben Askren.

Durante una entrevista reciente con Michael Bisping, se le preguntó a Johnson si alguna vez considera regresar a UFC. Johnson confirmó que no, e incluso si lo hiciera, preferiría ascender a la división de peso gallo.

«No [no volvería a UFC], creo que me encanta dónde está la división de peso mosca. Incluso si volviera a UFC, no volvería al peso mosca, probablemente subiré a 135, e incluso entonces, ya sabes, lo has hecho durante… lo he hecho durante tanto tiempo en «Lo más alto del más alto nivel, ¿sabes? Tarjetas titulares de UFC, tarjetas titulares de ONE Championship. Ahora estoy haciendo torneos de jiu-jitsu».

‘Él siempre lo trae’ – Johnson sobre que Charles Oliveira es su luchador favorito para ver

Durante la misma entrevista, se le preguntó a Johnson quién es su luchador favorito para ver en este momento.

«Mighty Mouse» destacó al ex campeón de peso ligero de UFC Charles Oliveira , elogiando su estilo de lucha de alta intensidad y su mentalidad en el octágono.

«Probablemente Charles Oliveira. Disfruto verlo pelear, disfruto provocando sus peleas, él siempre las trae, ya sabes. Sale a matar o a que lo maten, ¿sabes? No le importa, quiero decir, creo que sí, pero «Por la forma en que pelea, simplemente se vuelve hombre, y me encanta. Creo que es muy emocionante».